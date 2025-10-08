Una parte de la afición pide al Valencia Basket que se posicione antes del partido contra Hapoel Tel Aviv

"¿Vamos a poder sacar una pancarta de Stop Asesinatos en la Franja dentro del Roig Arena sin ser represaliados, expulsados o sancionados?", es la pregunta que lanza Quique Oliver, delegado de una parte de la afición del Valencia Basket y que también ha remitido al propio club antes del partido de la Euroliga que el próximo 15 de octubre debe disputar en el Roig Arena ante el Hapoel Tel Aviv.

"¿Vamos a presenciar con total normalidad e impunidad cómo se colocan numerosas banderas del Estado de Israel sin que exista el más mínimo inconveniente?", señala en el mismo comunicado haciendo hincapié a las sanciones a Israel por su política con Palestina, una situación "en la que se mira para otro lado y además se penaliza o criminaliza a aquellas personas que somos sensibles con el genocidio palestino".

¿Sí Ucrania, pero no genocidio palestino?

"¿Qué les decimos a nuestros hijos, que el CSKA, Ekaterimburgo, etc. no pueden jugar aquí y que podemos llevar banderas de Ucrania (incluso el club las puso en su día), pero que ahora con Palestina es diferente y no debemos mezclar el deporte con la solidaridad y respeto a la humanidad porque no tienen nada que ver?", declara con otra noticia.

Esta parte de aficionados del Valencia Basket muestra "su preocupación" y "nos hace iniciar este trámite para también saber cómo actuar, si acudir o no a esos partidos, saber qué tipo de restricciones, sanciones, etc. van a ser aplicadas, que sean anunciadas por parte del club si es el caso, si durante la ACB que es otra competición se nos estará igualmente practicando sanciones o expulsiones por el hecho de posicionarnos como si han hecho en otros campos ACB sin mayores problemas".

Estreno del pabellón Roig Arena con baloncesto / JM LOPEZ

La Euroliga es una competición privada, de la que el Valencia Basket a diferencia de los otros tres clubes españoles que la disputan no es propietario, y según sus normas solo su consejero ejecutivo puede decretar la suspensión de un partido y debe hacerlo con un argumento concreto.

Sin entradas a la venta

El Valencia Basket no se ha pronunciado y de momento no ha sacado a la venta entradas para el público general en este partido. Tampoco ha comunicado al club israelí si le ofrecerá más entradas del mínimo de 140 que debe ofrecerle según las normas, siempre que no alegue alguna situación de seguridad para rebajar ese número.

Además del club 'taronja' también disputan la Euroliga el Real Madrid, el Barcelona y el Baskonia y además del Hapoel igualmente juega la competición el Maccabi Tel Aviv.

En la Eurocopa, el BAXI Manresa debe recibir el mismo día 15 de octubre al Hapoel Jerusalén y en la BCL el La Laguna Tenerife recibe el día 14 al Bnei Hezliya. En ambos casos, varios colectivos han pedido también la suspensión de los partidos.