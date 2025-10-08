El Valencia Basket exhibe poderío ante Olympiacos y debuta con victoria en la Euroliga

El Valencia Basket debutó con victoria por 74-97 en la Euroleague Women en la cancha del Olympiacos griego donde las de Rubén Burgos demostraron su solidez y perfilándose como uno de los favoritos del Grupo C. Para el Valencia Basket, además, la victoria era de vital importancia para cortar la dinámica negativa con la que llegaban al debut europeo tras las derrotas en la final de la Supercopa ante el Casademont Zaragoza y ante el Baxi Ferrol en la primera jornada de Liga F Endesa. Esta vez, el Valencia Basket sí hizo valer la calidad de su plantilla e impuso su juego en un partido en el que brillaron Kayla Alexander (23 puntos y 30 de valoración) y Hind Ben Abdelkarder (18 puntos y 24).

El Valencia Basket se mostró frío en ataque en los primeros compases, intentando anotar desde lejos pero sin acierto en el tiro, dejando además escapar opciones desde el tiro libre. Olympiacos lograba la primera ventaja (5-1) y Kayla Alexander decidía ponerse el mono de trabajo y liderar al equipo. Lograba la primera canasta y empezaba un recital que le llevaba a anotar 12 de los 15 primeros puntos del equipo taronja.

Rubén Burgos daba entrada a Lekovic que sustituía a Romero buscando mayor velocidad al juego. El Valencia Basket lograba ponerse por delante (16-17). El Valencia Basket, con Alexander y también con Carrera y Fam, que salía poco después, dominaba el juego interior mientras la entrada en juego de Hind Ben Abdelkader daba mayor frescura y recursos ofensivos al equipo. El Valencia Basket imponía ahora su ley se iba en el marcador firmando un parcial de 0-9. Con una buena renta de 9 puntos (19-28) acababa el primer cuarto.

Despegue en el segundo cuarto

Ben Abdelkader cogía su propio rebote para anotar la primera canasta taronja en el segundo cuarto mientras Awa Fam seguía inspirada y lograba un triple que seguía abriendo brecha con las griegas. El Valencia Basket dominaba el partido con autoridad (25-39 min. 15), imponía el ritmo que más le convenía en cada momento asfixiando al Olympiacos. Abdelkader, con un triple provocaba el tiempo muerto de las locales (25-42 min. 16). Alexander volvía a cancha y seguía engrosando su casillero de puntos con cuatro puntos consecutivos bajo el aro que hacía mucho daño a Olympiacos.

Las griegas, ante la superioridad en la zona de las taronja, recurrían al juego exterior y la táctica le daba resultados. Con acierto en el triple paulatinamente iban recortando distancias hasta ponerse por debajo de los 10 puntos 39-47. Los últimos segundos del cuarto no podían ser más aciagos para las taronja que tenían en su poder la última posesión (13 segundos) y la posibilidad de irse aldescansoo con una renta de más de diez puntos, pero desperdiciaban el ataque. El Valencia Basket perdía el balón y la griega Christinaki lograba una canasta de 2 más tiro libre adicional por falta personal. Fallaba el tiro pero ella misma cogía el rebote y en el último segundo anotaba dejando el marcador en un 43-49 un tanto decepcionante para un Valencia Basket que había llegado a ganar por 17 puntos.

De menos a más en el tercer cuarto

Todo el trabajo se venía abajo en los primeros compases de juego tras el desanso. El binomio Katsamouri-Christinaki aceleraba el ritmo y a base de contraataques, el Olympiacos se ponía a 2 (50-52). Era el momento de ponerse de nuevo las pilas y así lo hacía el Valencia Basket que mejoraba en defensa y con Queralt Casas como protagonista volvía a estirar el marcador (50-59 min. 26). Tanaya Atkinson se sumaba también con un triple y con un 2-10 fulgurante, el Valencia Basket recobraba la tranquilidad (52-62).

Ben Abdelkader antoba un triple y forzaba una falta personal. Lanzaba el tiro libre, lo fallaba pero la jugada salía redonda, el rebote era para el Valencia Basket que lograba otra posesión que se resolvía con otro triple de la belga (55-70). El tercer cuarto acababa con 58-72 y con el partido claramente decantado del lado taronja.

Un último cuarto plácido

En el último cuarto, el Valencia Basket, aleccionado tras las dos reacciones anteriores del Olympiacos, esta vez no bajaba la guardia y mantenía una clara ventaja. Alina Iagupova lo intentaba hasta que llegaba por fin el triple (60-77) igualando hasta ese momento la que había sido máxima ventaja: +17. El Valencia Basket vivía plácidamente los minutos finales de partido. María Araújo, protagonista en el tramo final lograba un triple y las taronja se iban a un +20 (69-89). El partido estaba roto. La ventaja seguía creciendo (70-95). Con 74-97 acababa el partido y el Valencia Basket sumaba su primer triunfo en Europa de la temporada.