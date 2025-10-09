Borja Iglesias: "Ojalá se metan delante de una portería con una bandera de Palestina y me anulen el gol"

Borja Iglesias regresa a la selección dos años y medio después de su renuncia en agosto de 2023 por el polémico 'Caso Rubiales'. Con la destitución e inhabilitación del expresidente de la RFEF, los cambios en la Federación y el fin de su mandato, el delantero ha considerado que se han dado las condiciones para su regreso.

Su excelente arranque de temporada con el Celta (6 goles en 10 partidos) le han valido el puesto en la lista de Luis de la Fuente, que afronta los próximos compromisos con bajas notables en la parcela ofensiva, como son las de Lamine, Nico o Morata.

El 'panda' es de estos jugadores que salen de lo ordinario, pronunciandose sin tapujos sobre temas de actualidad más allá del futbol, siendo una figura comprometida y consciente de su influencia y la repercusión positiva que muchos futbolistas pueden tener más allá del deporte para dar voz a temas reivindicativos.

Son varias las veces que el jugador del Celta ha mostrado un fuerte compromiso con causas como la lucha contra la homofobia, el racismo, y el apoyo en movimientos sociales como Black Lives Matter, como cuando se pintó las uñas de negro para mostrar su apoyo a las protestas contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos.

Borja Iglesias celebra el gol ante el Atlético / EFE

En septiembre, durante la controversia por las protestas pro Palestina que interrumpieron dos etapas de La Vuelta ciclista, dijo: "Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio. Es algo que no termino de entender mucho". Sus palabras generaron polémica y críticas, entre ellas del exciclista Óscar Pereiro.

Recientemente, en el programa 'Radioestadio Noche' de Onda Cero, se pronunció de nuevo sobre el conflicto: "Ojalá cuando vaya a chutar yo un penalti se metan en la portería con una bandera de Palestina y me anulen el gol, si eso ayuda", unas declaraciones que volvieron a viralizarse rapidamente en las redes.

Immune a las críticas y convencido de su papel en la lucha social, el delantero del Celta espera celebrar su primer triunfo con la selección. Hasta el momento, ha disputado dos encuentros oficiales con la absoluta, ambos con derrota (1-2 frente Suiza y 2-0 ante Escocia).

Los próximos duelos frente a Georgia y Bulgaria serán determinantes para dar un paso de gigante en la carrera hacia el Mundial, y pueden brindarle una oportunidad de oro para estrenarse como goleador internacional.