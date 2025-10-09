Eyong felicita el 9 d'Octubre en valenciano

El Levante celebró el 9 d’Octubre con un vídeo en el que el delantero camerunés Etta Eyong sorprende pronunciando sus primeras palabras en valenciano.

Fichado desde el Villarreal en el último día del mercado, Eyong se ha convertido en la gran revelación de la Primera División, con cinco goles y tres asistencias en ocho partidos. Este miércoles, además, debutó con la selección de Camerún. El vídeo, íntegramente en valenciano, combina las intervenciones de Eyong, Carlos Álvarez, Unai Elgezabal, Dolores Silva, Alharilla, Érika González y los deportistas de la Fundación Levante, con imágenes de la Comunitat Valenciana, la senyera y escenas del partido Levante-Elche tras la dana de octubre de 2024.

La frase que comparten todos los protagonistas dice: "Des del club degà, celebrem la nostra terra. Amb orgull des de València, junts i juntes, sempre amb el nostre poble. La teua força és la nostra, amb cor granota i ànima valenciana".