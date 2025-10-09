Las entradas para el Hapoel israelí siguen sin salir a la venta

El Valencia Basket no ha sacado a la venta aún entradas para el encuentro de la Euroliga que disputará en el Roig Arena el 15 de octubre ante el Hapoel Tel Aviv (20.30 horas, Roig Arena, en la cuarta jornada), que, de momento, no ha ofertado viaje a sus seguidores para este encuentro.

Las protestas que se dieron el pasado mes de septiembre contra la participación de un equipo israelí en La Vuelta llevaron al Valencia Basket a no sacar a la venta entradas para el público general con la antelación con la que lo suele hacer.

Varios colectivos han convocado ya protestas para la tarde del 15 de octubre en los alrededores del Roig Arena para protestar contra la presencia del equipo israelí, con el lema ‘Bàsquet sí, genocidi no’.

‘Bàsquet sí, genocidi no’

Este pasado martes, el movimiento propalestino BDS (siglas en inglés de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel) instaba al equipo ‘taronja’ a que no dispute el partidoi frente al Hapoel Tel Aviv advirtiendo de que, de no ser así, convocará una movilización en los aledaños al pabellón.

El partido ha sido declarado de alto riesgo por la presión de gran parte de la ciudadanía contraria a la participación de equipos de Israel en competiciones deportivas mientras continúe el genocidio en Gaza. De momento nada parece indicar que el encuentro pueda cancelarse ya que la Euroliga no parece dispuesta a excluir a los equipos israelíes.

El club anunció ya el partido para sus abonados el pasado domingo en el choque de la ACB ante el Barcelona pero aún no ha tomado la decisión de si sacará finalmente entradas a la venta.

Restricciones por seguridad

El Valencia tampoco ha decidido si entregará al Hapoel más entradas del mínimo que marca la competición, que son 140, aunque las normas de la Euroliga abre la puerta a que el club local imponga «restricciones de seguridad».

El club israelí promociona en su web un viaje que empezará el día 13 de octubre para asistir al encuentro que el equipo disputará el 17 de octubre en París pero no para la cita de València.

Tras visitar València, tanto el Hapoel como el Maccabi deberán visitar al Real Madrid, al Barcelona y al Baskonia, los otros tres equipos españoles en la Euroliga. Los cuatro clubes han mantenido conversaciones al respecto en estos últimos días para poner en común cómo van a afrontar esas visitas.