Antiviolencia no se pronuncia sobre el Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv pero declara de alto riesgo el Baxi Manresa-Hapoel Jerusalén

La Comisión Antiviolencia ha acordado este jueves declarar de alto riesgo el partido de la tercera jornada de la Eurocopa masculina de baloncesto que enfrentará al Baxi Manresa y al equipo israelí Hapoel Jerusalén, previsto para el 15 de octubre a las 20.45 horas. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre el partido que el Valencia Basket juega ante el también israelí Hapoel Tel Aviv, correspondiente a la Euroliga, que está previsto el mismo día en el Roig Arena.

Varios grupos de animación del equipo manresano habían emitido el mes pasado un comunicado en el que solicitaban la suspensión del partido, considerando “absolutamente inaceptable" la presencia de un equipo israelí en el Nou Congost. Además, el miércoles el FC Barcelona comunicó al conjunto israelí que no le cederá el Palau Blaugrana para que pueda ejercitarse el miércoles 15 de octubre por la mañana antes de disputar el encuentro en horario vespertino.

"Bàsquet sí, genocidi, no"

En València, varios colectivos han convocado ya protestas para la tarde del 15 de octubre en los alrededores del Roig Arena para protestar contra la presencia del equipo israelí, con el lema 'Bàsquet sí, genocidi no'. El movimiento propalestino BDS (Por el Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel) ha exigido al club ‘taronja’ que suspenda el encuentro.

El club ‘taronja’ anunció ya el partido para sus abonados el pasado domingo en el choque de la acb ante el Barcelona pero aún no ha tomado la decisión de si sacará finalmente entradas a la venta. Tampoco comunicó al club israelí si le ofrecerá más entradas del mínimo de 140 que debe ofrecerle según las normas. Además del Valencia Basket también disputan la Euroliga el Real Madrid, el Barcelona y el Baskonia y además del Hapoel igualmente juega la competición el Maccabi Tel Aviv.

En pleno acuerdo de paz

El partido llega tras el acuerdo de la primera fase del plan de paz para Gaza por parte de Donald Trump, alcanzado en la noche del miércoles entre Israel y Hamás. Este jueves por la tarde, el gabinete de Seguridad israelí y el Gobierno de Benjamín Netanyahu se reunirán para dar luz verde al pacto, que entrará en vigor en ese momento. En las primeras 24 horas del alto el fuego, el ejército israelí completará la primera fase de su retirada parcial; Israel detendrá los ataques y empezará la liberación de los 48 rehenes israelíes que siguen en la Franja por parte de Hamas.