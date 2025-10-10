A la conquista del Palau blaugrana

Los caprichos del calendario han hecho que el Valencia Basket tenga que jugar dos partidos contra el FC Barcelona en apenas cinco días. El primero, en la Liga Endesa, se saldó con una clara victoria de los ‘taronja’ (93-81) en el estreno liguero del Roig Arena, y el segundo se disputará hoy en el Palau Blaugrana, en la tercera jornada de la máxima competición europea.

Un partido que, pese a la contudente victoria del pasado domingo, se presenta como todo un reto para el Valencia Basket, ya que los ‘taronja’ nunca han ganado en el Palau en competiciones europeas y son el rival ante el que tienen peor balance de victorias en el cómputo total de partidos en Europa, incluyendo los jugados en La Fonteta.

De hecho, el FC Barcerlona es el rival contra el que tiene el Valencia Basket el peor balance histórico entre los oponentes de este curso en la máxima competición continental (solo un 20% de victorias ante el cuadro azulgrana en torneos europeos). Contra el Olympiacos el balance 4-12 con un 25% de victorias, al igual que contra el Maccabi (balance 3-9).

Los cinco precedentes de Euroliga contra el Barcelona, desde la temporada 2017-18, se saldaron con derrotas. En la primera visita europea al Palau se perdió, en la fase regular, por 89-71. En la Euroliga 2019-20, también en esa fase, el marcador fue 83-77. En la siguiente temporada 2020-21, el tanteo fue 89-72, mientras que en la campaña de Euroliga 2022-23, la derrota fue por 14 puntos: 85-71. Fue en la Euroliga 2023-24 cuando se estuvo más cerca de superar la maldición europea del Palau, pues se cayó derrotado por solo cuatro puntos: 74-70.

Otras pistas que se resisten

Hay seis pistas de los actuales participantes en la Euroliga en las que Valencia Basket no ha conseguido sumar la victoria en competición continental. Aunque dos de ellas, las de Paris Basketball y Dubai Basketball, las visitará por primera vez esta temporada. La pista del FC Barcelona es, por tanto, la cancha que más veces ha visitado en torneos europeos sin conseguir sacar algo positivo, con un balance de 0-5. El técnico del Barça, Joan Peñarroya, aseguró ayer que el Valencia Basket, «sorprende poco» por su buen inicio de curso, ya que lo ha definió como «un proyecto construido para competir para ganar todas las competiciones».