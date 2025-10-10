El ilusionante reto de Andrés Palop, nuevo seleccionador valenciano

Héroe en el primer ascenso de la historia del Villarreal CF, en la temporada 1997/98, e ídolo en València y Sevilla, podría decirse que Andrés Palop es un coleccionista de títulos y uno de los exfutbolistas profesionales españoles con más campeonatos oficiales en sus vitrinas (12), sin haber jugado en ninguno de los tres grandes: Real Madrid, Barcelona y Atlético.

El valenciano de 51 años (l’Alcúdia, 22/10/1973) logró en su etapa como excelente guardameta dos títulos de Liga (ambos con el Valencia CF), dos Copa del Rey (Sevilla FC), dos Supercopa de España (Valencia y Sevilla) y a nivel internacional tres Copa de la UEFA (dos con el Sevilla y una con el Valencia) --ahora Europa League--, dos Supercopa de Europa (Sevilla y Valencia) y, pese a que no llegó a disputar minuto alguno, conquistó la Eurocopa 2008 con la selección española de Luis Aragonés.

Andrés Palop, seleccionador valenciano, en el primer entrenamiento con la Valenciana en Picassent. / FFCV

Tras colgar los guantes en julio del 2014 en el Bayer Leverkusen alemán después de 21 años como profesional y 441 partidos oficiales disputados, Palop inició en febrero del 2015 su carrera como entrenador, dirigiendo durante tres campañas al CD Alcoyano (2) y UD Ibiza (1), ambos en Segunda División B --ahora Primera RFEF--, pasando desde mediados del 2019 a ejercer de analista de porteros en AC Talent, la agencia de representación que llevó sus destinos cuando era profesional de élite, compaginándolo con colaboraciones con medios de comunicación.

Nueva andadura

El exgroguet se considera entrenador en activo, y no descartaría analizar alguna propuesta siempre y cuando el proyecto sea interesante. Mientras tanto, en este 2025 recibió recientemente la llamada del presidente del Comité Técnico de Entrenadores (CTE) de la Federació Valenciana de Futbol (FFCV), Rubén Mora, que fue su segundo en las etapas en Alcoi e Ibiza. «No le podía decir que no», explica a Mediterráneo el nuevo seleccionador valenciano.

Palop, muy pendiente de sus futbolistas en la primera toma de contacto con los futbolistas de la selección valenciana. / FFCV

«Me expuso el proyecto y la idea y todos tenemos mucha ilusión por esta nueva andadura», añade un técnico que va a dirigir a la Valenciana no profesional con el reto de clasificarla para la fase final de la UEFA Region’s Cup, la Copa de las Regiones, es decir, la Eurocopa de selecciones regionales compuestas por futbolistas que nunca hayan tenido ficha de profesional, que se celebra cada dos temporadas, y que en la Comunitat Valenciana contempla jugadores que militan en Tercera Federación y en Lliga Comunitat.

El sistema de competición

Para ello, el elenco valenciano tendrá que superar una fase preliminar (ganar un grupo de 3 ó 4 selecciones), pasar la fase intermedia (ganar una eliminatoria a partido único) y conquistar la fase final (semifinales y final), para ser el representante español en Europa.

Sin ir más lejos, en la pasada edición en la 2024/25 la ganadora fue Aragón, y en la penúltima celebrada, en la 2022/23, fue Galicia la vencedora, dos de los cuatro títulos europeos que tiene España en las 13 ediciones de la Region’s Cup (País Vasco y Castilla y León vencieron en 2005 y 2009).

Palop se apoya en Rubén Mora, su segundo en el cuerpo técnico y presidente del CTE valencianos. / FFCV

El proyecto que lidera ahora el mítico Andrés Palop inició los entrenamientos el pasado 1 de octubre para comenzar a perfilar el bloque de futbolistas que se estrenará el fin de semana del 28 al 30 de noviembre con la fase preliminar española de la edición 2026/27 y que tendrá la fase intermedia el 28 y 29 de enero del 2026. La fase final nacional no tiene fechas y el torneo europeo será ya en 2027.

La representación provincial

Con vistas a cohesionar un bloque que perdure en el tiempo, el seleccionador valenciano trabajó en su primera toma de contacto con un universo de 33 futbolistas, el cual se reducirá a 25 en futuras citaciones, aunque sin estar cerrado a posibles novedades.

Los requisitos son llevar mínimo dos temporadas en un club de la FFCV, independientemente de la nacionalidad del jugador, y no haber tenido nunca licencia de profesional en ningún equipo.

Andrés Palop, durante el primer entrenamiento en el Miguel Monleón de Picassent. / FFCV

De esta primera criba, los clubs de la provincia de Castellón contaron con siete representantes, cinco de Tercera RFEF y dos de Lliga Comunitat. Así, Palop cuenta con Fran García, Víctor Juliá y Carlos Penadés del CD Soneja (Tercera RFEF); David Martínez y Amine Slimani de la UD Vall de Uxó (Tercera RFEF); Alejandro Rubio del CD Almazora (Lliga Comunitat) y Jorge Mallol del CD Onda (Lliga Comunitat).

Ahora faltará saber si se sostienen, cae alguno e incluso si hay más provinciales que se ganan la posibilidad de ser elegidos para las siguientes convocatorias para entrenar e incluso disputar amistosos el 15 de octubre y los días 5, 19 y 26 de noviembre.

Satisfecho con el rendimiento

«Me sorprendió gratamente el muy buen nivel que vi de los jugadores», reconoce Palop tras haber tenido ya una primera experiencia con su plantilla. «Percibí mucha ilusión en los chavales, mucha intensidad en todas las acciones y me dejaron bien claro que tienen muchas ganas de formar parte de este proyecto», arguye el técnico natural de l’Alcúdia.

Para el exguardameta era «fundamental conocer los perfiles de los futbolistas, detectar cómo entienden el juego, cómo se perfilan… conocer a los chicos más de cerca». «Hicimos partidos de 30 minutos para analizarlos y, tras ello, en la siguiente convocatoria ya comenzaremos a aplicar conceptos tácticos», confiesa.

Un Palop que tiene ante sí un ilusionante reto y está «agradecido a Salva Gomar, el presidente de la FFCV, por la confianza depositada en mí» y que desea que «para los jugadores sea una experiencia inolvidable». «Tienen un gran escaparate ante sí y es una forma de sentir lo que vive un futbolista de élite. Y, por qué no, ser la primera selección valenciana que gana la fase nacional y disputa la europea», concluye Andrés Palop, seleccionador valenciano y una leyenda del balompié nacional.