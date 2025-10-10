Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv, declarado de alto riesgo

La Comisión Antiviolencia declaró de alto riesgo el partido de la Euroliga que el Valencia Basket jugará contra el Hapoel Tel Aviv de Israel, el próximo día 15 en el Roig Arena, y también el que La Laguna Tenerife disputará en la Liga de Campeones contra el conjunto israelí Bnei Herzliya, el martes 14 en el pabellón Santiago Martín.

El Ministerio del Interior anunció que estas medidas especiales de seguridad en estos encuentros se suman a las acordadas también este jueves para el partido de la tercera jornada de la Eurocopa que enfrentará al Baxi Manresa y al conjunto israelí Hapoel Jerusalén, previsto para el 15 de octubre.

Las declaraciones de alto riesgo por Antiviolencia se producen en un contexto de tensión en medio de la situación en la Franja de Gaza, que ha provocado innumerables manifestaciones en todo el mundo en favor del pueblo palestino y contra los ataques del Ejército israelí.

También después de la petición de suspensión del partido hecha desde La Laguna por su alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), quien la solicitó ayer al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a otras «instituciones superiores». El regidor planteó su petición porque no se puede «blanquear un comportamiento atroz» del ejército israelí en Gaza y porque dijo tener conocimiento de posibles acciones en el municipio ante la participación del equipo israelí en el Santiago Martín.

Ante la celebración del Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv de la Euroliga, el movimiento propalestino BDS (Por el Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel) ha exigido al club valenciano que suspenda el encuentro, advirtiendo de que, de lo contrario, convocará una movilización en los aledaños al pabellón. El Valencia Basket no se pronunció al respecto, aunque no ha sacado a la venta entradas para el público general en este partido. Tampoco comunicó al club israelí si le ofrecerá más entradas del mínimo de 140 que debe ofrecerle.