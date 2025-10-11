España busca ante Georgia su 27 partido oficial sin perder

La selección española completó en la Ciudad del Fútbol el último entrenamiento antes de la disputa de la tercera jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, ante Georgia, con todos los internacionales disponibles para la elección de un once con cambios de Luis de la Fuente.

Con buen ambiente entre los internacionales, que intercambiaron bromas en el calentamiento y los rondos en el campo principal de la Ciudad del Fútbol en los quince minutos abiertos a la presencia de medios de comunicación, antes de cerrar ya a puerta cerrada la preparación de los últimos detalles tácticos antes de medirse a Georgia, trabajó España en su concentración.

No la abandonará hasta hoy, tras retrasar su viaje a Elx, ciudad que acogerá el duelo ante Georgia, por las inclemencias del tiempo y las fuertes lluvias desatadas por la dana Alice en tierras alicantinas. Tras recibir el permiso de UEFA, la Federación aplazó el viaje en avión.

Antes de las ruedas de prensa en la Ciudad del Fútbol, donde comparecieron el seleccionador Luis de la Fuente y el centrocampista Mikel Merino, los jugadores completaron una nueva sesión en la que De la Fuente terminó de perfilar el primer equipo titular de los dos partidos que encara en octubre, ante Georgia hoy, y frente a Bulgaria en Valladolid, el próximo martes.

Aymeric Laporte completó su segunda sesión con el grupo y está a disposición de volver a enfundarse la elástica española tras meses de ausencia.

La elección del sustituto de Dean Huijsen, Lamine Yamal y Nico Williams, son las principales dudas por despejar de Luis de la Fuente, que, tras una primera toma de contacto el martes con trabajo a la carta para los internacionales, ha dirigido tres sesiones con todos sus jugadores para decidir. Ayer, las bajas aumentaron con la lesión muscular de última hora del barcelonista Dani Olmo.

Luis de la Fuente, seleccionador español, criticó que nadie enfoca el partido de España ante Georgia, el tercero de la clasificación al Mundial 2026, y que «durante toda la semana se habla de todo» menos del encuentro en el que, dijo, tendrán que sacar su «mejor versión» para mantener la racha de 27 citas oficiales sin perder.

«Durante toda la semana se habla de otras cosas menos de Georgia y nos estamos jugando la clasificación para el Mundial», recordó el míster en rueda de prensa. «Hay que ganar estos partidos. El de mañana -por hoy- es complicado ante un rival con muy buenos jugadores. Tenemos que dar nuestra mejor versión para ganar. Estamos mentalizados y vamos a ir a por el partido».

Además, lejos de lamentarse por la ausencia de futbolistas como Carvajal, Fabián Ruiz, Yamal o Nico Williams, destacó otros referentes del grupo. «Somos unos privilegiados, tenemos un equipo en un punto de madurez fantástico. Tenemos jugadores que desempeñan funciones con autoridad como Oyarzabal, Mikel Merino, Ferran Torres, que tienen un peso muy importante dentro del equipo. Es de nuestras mayores fortalezas», resaltó.

La selección española ganó, e incluso goleó en sus cuatro últimas citas con Georgia, en un duelo frecuente en los trece últimos años, con ocho enfrentamientos que dejan el debut para la historia de Lamine Yamal, un triunfo de autoridad en la impecable Eurocopa 2024 y un aviso, la única derrota en un amistoso en Getafe.