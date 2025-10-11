Octubre de 1973, el Valencia se sitúa en la cúspide

Líder en solitario. Tres partidos de Liga jugados y ganados. Cuatro valencianistas titulares con la selección española que luchaba por acudir al Mundial, tres presentes en la selección europea que jugó en el “Día Mundial del Fútbol”, organizado por la FIFA. El mes de octubre de 1973 vio al Valencia escalar hasta lo más alto en diversos ámbitos. Estos éxitos acompañaban el inicio de una nueva singladura en la dirección de la entidad. Francisco Ros Casares y su junta directiva habían tomado las riendas pocos meses antes y querían impulsar un nuevo modelo de gestión. Atrás quedaban los 12 años de Julio de Miguel en la presidencia. Un hombre de la vieja escuela, al que la prematura muerte de Vicente Peris, el factótum del club, un año antes, dejó tocado y sin ganas de continuar en el cargo. Su tiempo había pasado. El fútbol entraba en otra dimensión.

La campaña 73-74 pasó a los anales porque se abrieron las fronteras a futbolistas de otros países. Dos extranjeros por plantilla. El Valencia contrató a Salif Keita, primer balón de oro africano procedente del Olympique de Marsella, y al austríaco Kurt Jara, del Wacker Innsbruck. Los de Mestalla empezaron pisando fuerte. Intratables en casa, un par de tropiezos como visitante, en el Calderón y Altabix, no impidieron que se situaran junto al Atlético en la cabeza del campeonato. Las 5 jornadas disputadas en septiembre se saldaron con 3 triunfos y las citadas derrotas. El segundo mes de competición disparó al equipo dirigido por Di Stéfano. Pleno de triunfos y un juego arrebatador. Octubre se abrió con una goleada ante el Rácing de Santander por 5-2. Goles antológicos y la afición entregada. Festival sobre el césped con doblete de Keita y un asombroso tanto de vaselina de Jara. Dos baluartes, Claramunt y Sol, redondearon la cuenta.

En la siguiente jornada, hubo victoria por 0-2 en Balaídos. Más práctico que brillante, el Valencia se mostró sólido y eficaz. El partido fue televisado la tarde del viernes 12 de octubre, jornada festiva, que se aprovechó para adelantar la jornada liguera. La selección española jugaba la semana siguiente un partido crucial ante Yugoslavia en la clasificación para el Mundial. Los goles en Vigo llevaron la firma de Aníbal y Kurt Jara gracias a potentes disparos desde fuera del área. Alarcia, portero de los gallegos, no estuvo muy acertado en ambos lances.

Este resultado catapultaba al Valencia al liderato en solitario, circunstancia que no se producía desde el final de la Liga 70-71, conquistada en Sarrià. Dos años y medio después, volvía a lo más alto de la tabla. En ese contexto, no es de extrañar que el conjunto de Mestalla aportara 4 titulares a la selección que dirigía Ladislao Kubala que se midió en Zagreb a la selección balcánica. El cuarteto lo integraban: Juan Cruz Sol, Jesús Martínez, Pep Claramunt y Óscar Rubén Valdez. En la alineación de aquel encuentro, ningún otro equipo tuvo tanta representación. España cuajó un buen encuentro pero no hubo goles. Meses después, en febrero del 74, ambas selecciones se volvieron a ver las caras en un encuentro de desempate, celebrado en Frankfurt, que concluyó con triunfo yugoslavo por 1-0. Adiós al Mundial.

Ejemplar de Levante-EMV del 13 de octubre de 1973 / L-EMV

Antes de este triste desenlace, el Valencia volvió al campeonato doméstico con un duelo muy complicado en Mestalla. El RCD Espanyol, que en el ejercicio anterior estuvo a un paso de llevarse el título, acudía a la cita con un excelente equipo aunque con unas pésimas credenciales lejos de su feudo: había cosechado tres derrotas en las tres salidas sin haber sido capaz de marcar un gol. Tampoco lo hizo en Mestalla. El Valencia se impuso con el solitario tanto de Valdez poco antes del descanso. El hispano-argentino vivía un momento extraño, la llegada de Jara lo había desplazado y se había creado una competencia a la que no estaba acostumbrado. Este triunfo reforzaba la condición de líder y permitía albergar las máximas esperanzas de cara al futuro.

Octubre se cerró con un encuentro de trascendencia mundial. La FIFA organizó un duelo entre los mejores jugadores de Europa y los de América. El partido se celebró en el Camp Nou el 31 de octubre. En el combinado europeo estuvieron Juan Sol, Salif Keita, y Kurt Jara por parte del Valencia. El amistoso concluyó en tablas, 4-4; con Keita y Jara marcando dos de los cuatro goles. A su lado estuvieron, entre otros, futbolistas de la talla de Fachetti, Eusebio, y Cruyff.

En noviembre, aún se mantuvo el tono, pese a la derrota por 3-2 en el incómodo Atocha, después de ir dos veces por delante en el marcador. Una semana después, Mestalla vibró con otro triunfo por 1-0, esta vez ante el Real Madrid y con gol de Quino. Los empates en Castalia y en casa ante el Granada cerraron un mes en el que el Valencia aguantó el tipo, aunque había perdido algo de frescura. En diciembre se produjo el hundimiento de forma inexplicable.