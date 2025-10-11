EUROLIGA
El Valencia Basket mantiene la duda sobre la venta de entradas para recibir al Hapoel Tel Aviv
El club ya ha empezado a vender entradas para partidos posteriores, pero no para el de la Euroliga
Jorge Valero
Ya están a la venta las entradas para el partido que el equipo femenino debe jugar el jueves 16 de octubre ante el Fenerbahce en la Euroliga. Una información que aporta un extra más allá del primer partido de las de Rubén Burgos en la Euroliga en el Roig Arena, ya que la venta se adelanta a la del partido del día anterior, en el que el primer equipo masculino recibirá al Hapoel Tel Aviv.
Una situación atípica pero que refleja las dudas que siguen existiendo en el club respecto a la venta de entradas para ese partido, dada la tensión que lo rodea por la visita de un equipo israelí y las protestas previstas que pueden haber en los alrededores del pabellón, al margen de la petición de alguna organización propalestina de cancelar el encuentro.
Partido de alto riesgo
El Valencia Basket prefiere esperar unas horas o días más para ver cómo evoluciona la situación y conocer las medidas de seguridad que se aplicarán alrededor del encuentro, una vez ha sido declarado ya de alto riesgo, al igual que ha ocurrido con los partidos de otros equipos españoles que se miden a equipos israelíes la próxima semana, el La Laguna Tenerife y el Baxi Manresa.
Cupo mínimo de entradas
En principio, y tal y como informa Efe, el club valenciano debe reservar el cupo mínimo establecido de 140 entradas para el rival, pero este número siempre puede ser mayor o menor en función de las circunstancias. Las normas de la Euroliga, de hecho, permiten incluso que el Valencia Basket reduzca esa cifra por motivos de seguridad, si así lo considera necesario.
En cualquier caso, no será hasta los próximos días cuando el Valencia Basket emita un comunicado para anunciar su decisión sobre las entradas para este partido.
