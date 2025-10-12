Awa Fam y Ben Abdelkader estrenan el Roig Arena a lo grande

El Roig Arena disfrutó por primera vez de un partido de las vigentes campeonas de Liga y lo hizo celebrando la primera victoria en Liga (69-54) ante el IDK Euskotren, en un partido que solo se pudo romper al final del tercer cuarto. La belga Ben Abdelkader (18 puntos y 3 asistencias) y la valenciana Awa Fam (17 puntos y 9 rebotes) lideraron un triunfo que se suma al de la Euroliga en Atenas y que hace olvidar los tropiezo de la Supercopa y de Ferrol.

Raquel Carrera, que había sido la primera en pisar la pista en el calentamiento, abría el marcador con una primera canasta histórica del Valencia Basket femenino en el Roig Arena, con una bandeja entrando a canasta por el centro a los 40 segundos de partido. La gallega salía de inicio en un quinteto junto a Leti Romero, Queralt Casas, Tanaya Atkinson y Kayla Alexander.

Y fue precisamente la canadiense quien amplió el parcial inicial a un 6-0 antes de que Ejim sumara los primeros puntos para el IDK Euskotren pasados ya los tres minutos de partido. Carrera respondía acto seguido, pero las imprecisiones en ambos equipos superaban a los aciertos, con un 8-6 a falta de tres minutos para el final del primer cuarto.

Pero Ben Abdelkader, con contrato hasta noviembre, sigue empeñada en hacer méritos para ganarse la continuidad más allá del próximo mes y tras un triple, sumó también un 2+1 que ayudó a abrir una pequeña brecha, ampliada por Lekovic y Iagupova para, con un parcial final de 6-0, cerrar el primer período con un cómodo 18-10, ya con minutos para las 11 jugadoras convocadas, incluida la ya recuperada Elena Buenavida.

Frenazo y reacción visitante

Las taronja parecían dispuestas a romper el partido en la vuelta a la pista, con un triple de Araújo y la primera canasta de Awa Fam poco después del primer minuto del cuarto (23-10).

Pero las de Muguruza, que ya habían ganado al Spar Gran Canaria en la primera jornada, no bajaban los brazos y con una cada vez mayor intensidad defensiva lograron volver a meterse en el partido antes del descanso, al que llegaron con un ajustado 29-28, lideradas por Robinson y Faye.

Solo Ben Abdelkader mantenía la inspiración cara al aro, anotando y asistiendo, pero el atasco ofensivo dejaba todo abierto para la segunda parte.

Del atasco a un parcial de 16-0

El paso por vestuarios, sin embargo, no ayudó a cambiar la dinámica y en un visto y no visto, el IDK se puso por delante tras una acción de Robinson. Awa devolvía la ventaja bajo el aro instantes después, pero Lara González y Ejim aumentaban la preocupación en la afición local, con un 31-34 que no era alarmante, pero que no venía acompañado de las mejores sensaciones.

Y de nuevo en un momento delicado, aparecieron Ben Abdelkader y Awa para dar aire al equipo pese a seguir sufriendo en defensa. Con ellas llegó el empate (39-39) poco antes del ecuador del tercer cuarto y aunque Remenerova recuperaba una mínima ventaja para las donostiarra, Araújo y de nuevo Ben Abdelkader pusieron de pie a la afición con dos triples consecutivos que llevaron a Azu Muguruza a parar el partido con un 45-41.

Nada cambiaría en la vuelta a la pista, el Valencia BC seguía cerrando la defensa y encontraba la inspiración que les había faltado antes en más jugadoras, sobre todo en las manos de Araújo y Leticia Romero, que cerraba un parcial de 16-0 para poner el 55-41 tras un 2+1 de la canaria. Hannah Jump rompía la sequía visitante y reducía la diferencia hasta el 55-43 antes de los diez últimos minutos de partido.

Fam, imparable

Ahora sí, el partido parecía encarrillado y pese al intercambio de canastas en la reanudación, Awa Fam se encargó de minar la moral de las visitantes en la zona y desde la línea de tiros libres, ya con 15 puntos y 6 rebotes de la santapolera.

Leti Romero y Queralt remataron el 69-54 antes de que la capitana se dirigiera al público para agradecer su apoyo en una temporada en la que tienen más de 4.000 abonados. Y con las jugadoras de uno y otro equipo asistiendo en la pista el último truco del mago Yunke, que amenizó el partido con sus trucos en casa parón.