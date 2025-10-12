Mosquera y Yarek comandan la nueva generación de España

La plantilla de la selección española en el Europeo sub-21 del último verano estuvo plagada de valencianistas. Santi Denia convocó a a Diego López, Javi Guerra, Cristhian Mosquera (aún futbolista del Valencia CF) y César Tárrega y, además, los cuatro fueron titulares habituales para el seleccionador. Mientras tanto, Yarek se convertía en el jugador con más partidos (27) de la historia de la selección sub-19 y en uno de los máximos goleadores (7), pese a ser defensa.

Ahora, la situación es muy distinta. Tras el verano se produjo el cambio de generación en todos los niveles de las categorías inferiores, es decir, la gran mayoría de futbolistas dejaron de ser seleccionables en el rango de edad que ocupaban hasta el momento. En el caso de los anteriormente mencionados, el único jugador que sigue siendo alineable para la sub-21 es Mosquera (2004), pues los futbolistas nacidos antes del 1 de enero de 2004 ya se consideran absolutos. Por tanto, Tárrega (2002), Diego López (2002) y Javi Guerra (2003) no han sido convocados por David Gordo.

Reencuentro en la zaga

En medio de este ‘sorpasso’, Yarek, junto a algunos de sus compañeros de la sub-19, ha llegado al siguiente nivel, el de la sub-21. En el último partido de ‘La Rojita’, un amistoso frente a Noruega en Guadalajara que terminó en victoria por cuatro tantos a uno, el central del PSV Eindhoven formó en el centro de la zaga junto a Cristhian Mosquera, ahora en el Arsenal FC. Lo hicieron solo durante la segunda mitad debido a las típicas rotaciones de los amistosos, pero dejó en evidencia la falta de proyecto del Valencia CF.

La entidad valencianista cada vez cuenta con menos futbolistas internacionales, siendo Dimitrievski el único que ha viajado con su selección en el parón de octubre. Algunos por falta de nivel o un rendimiento inferior al esperado, otros porque ya no son seleccionables por edad y otros por las ventas llevadas a cabo por el club en los últimos años. Este es el caso de Mosquera y Yarek, quienes podrían haber formado pareja en la zaga valencianista y lo han acabado haciendo en la selección. De esta forma, se han convertido en los llamados a ser los líderes de la defensa de España junto a figuras como Cubarsí o Huijsen.