El rey del triple gana en el Pazo con un vendaval ofensivo (90-113)

A Valencia Basket le costó entrar en el partido en el Pazo dos Deportes de Lugo y se llevó un buen susto inicial, llegando a perder por 14 puntos ante un Breogán muy acertado desde la larga distancia. Pero antes del descanso el conjunto taronja encontró su ritmo en ataque y demostró que rey del triple solo hay uno y viste de taronja. Un parcial de 6-28 permitió a VBC mandar al descanso y, tras él, no levantó el pie del acelerador hasta construir su propia ventaja. 19 triplazos taronjas, cuatro de ellos de un Pradilla que firmó su récord de anotación personal, fueron demasiados para el Breogán.

Al ritmo del director de orquesta Sergio De Larrea arrancaba el partido en el Pazo. El vallisoletano, en la primera posesión, se sacaba de la manga una gran asistencia con la que Jaime Pradilla inauguraba el marcador. Pero los gallegos lograban la primera ventaja importante en el marcador con triples muy seguidos que pusieron un peligroso 15-5 en el marcador.

Entonces apareció un Darius Thompson que fue el primero en vestirse de héroe este domingo en Lugo. Primero desde la línea de tiros libres y más adelante con un gran triple, el norteamericano sostenía a su equipo en el partido mientras los locales no bajaban el ritmo. Tras una canasta a la contra final de los taronja, el primer cuarto acabó con 27-20 a favor de los locales.

El inicio del segundo cuarto no fue precisamente esperanzador, con otra pérdida taronja y cuatro putos seguidos de Breogán, de Russell y Aranitovic. Cuando más lo necesitaban los chicos de Pedro Martínez, apareció Pradilla con un triple punteado que pareció sentar las bases de la reacción definitiva taronja. Francis Alonso se empeñó en sostener a los suyos, que llegaron a mandar por 14 puntos tras una nueva pequeña crisis de VBC, tanto en ataque como en defensa. Pero los taronja ya conocían el camino de la remontada y activaron la maquinaria del triple. Comenzó el vendaval taronja y con un parcial de 6-28, Valencia Basket se fue al descanso mandando por siete.

A ritmo de triple

Costó encontrarla, pero la hoja de ruta estaba clara para Valencia Basket y con ella bien aprendida salió a la segunda mitad. Pradilla, a quien encontraron liberado, arrancaba el tercer cuarto con un triple. Reuvers y Puerto se sumaron a la fiesta de tres, pero Kurucs contestó con otros dos consecutivos, el cuarto y el quinto en el partido para el jugador de Breogán.

No solo había mejorado VBC en el acierto en los tiros, también empezó a dominar el partido en el rebote ofensivore para dejar el marcador en 74-84 a favor de los taronja a falta de un cuarto.

Si es que todavía quedaba alguna duda, VBC abrió el último cuarto con un triple de Moore y otro de Reuvers que empezaron a dibujar una diferencia importante en el marcador. Breogán vio -14 y quiso recortar rápidamente con triples, pero el conjunto gallego había perdido el acierto. En el final, Francis Alonso ‘encabronó a los taronja con un triple y Costello y Badio se vieron obligados responder. El siguiente ataque taronja dejó el +23 en el marcador y el partido visto para sentencia definitivamente.