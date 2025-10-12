Toljan se convierte en un seguro para Calero

Desde que arrancase la nueva temporada para el Levante UD, con la pretemporada y el mercado de fichajes acechando, los de Orriols fueron de los primeros equipos de LaLiga en planear las altas y bajas, cuadrar su presupuesto para los nuevos fichajes, hacer llamadas, contactar con agentes, inspeccionar la red de traspasos internacional..., un cúmulo de acciones para completar un trabajo proactivo que ha tenido su recompensa, especialmente con ciertas incorporaciones de nivel en varias de sus líneas.

Entre todos los traspasos, dos han sido los movimientos decisivos/vitales para elevar el nivel del equipo y para acrecentar sus aspiraciones deportivas esta campaña 2025-2026: el fichaje del ‘killer’ Etta Eyong y la retención de su joya, de su héroe Carlos Álvarez. Pero, en este mercado de fichajes aparecen otros nombres propios (menos afamados) en los que puedes confiar con los ojos tapados. Y así es, Jeremy Toljan.

Defensa diferencial

Su pose, aptitudes defensivas/ofensivas y seguridad atrás, le han convertido en un defensa capital y diferencial en el juego del Levante. Para Calero, supone todo un seguro de vida ‘antirobos y antifugas’, y su confianza en él ha quedado demostrada siendo el jugador con más minutos del equipo. A pesar de llevar varias temporadas en paradero desconocido y sin estabilidad en su rendimiento, el lateral ha caído de pie en Orriols: ha fortalecido la línea defensiva, aporta una seguridad y experiencia necesaria en Primera, pero sobre todo, ha dado una masterclass de compromiso y sentido táctico que le dan el estatus de imprescindible en los planes del técnico madrileño. El futbolista de 31 años tiene contrato vigente con el Levante hasta 2027.

Para Julián Calero, Jeremy Toljan se ha consagrado como uno de los pilares de este equipo tanto por su contundencia defensiva como por su desarrollo en el juego del equipo. El de Stuttgart, en este esquema de 4-4-2 y con esta idea de juego más ofensiva, parece haber recuperado su mejor versión. Sin duda, una de las mejores incorporaciones del Levante UD en el lateral derecho desde hacía muchos años, especialmente tras la escasez de efectivos y de nivel en esa parcela, y la baja sensible de Andrés García (una de las joyas de la cantera granota).