Valencia BC no venderá entradas frente al Hapoel

En medio del momento de mayor convulsión social por el genocidio de Israel en Gaza y todas las protestas que se han estado generando en los últimos tiempos y que están llegando al mundo del deporte, la próxima jornada de la Euroliga masculina de baloncesto llevará al Hapoel de Tel Aviv a jugar al Roig Arena frente al Valencia Basket con todo lo que eso supone después de lo que sucedió en la Vuelta Ciclista.

Ante esta situación, Valencia Basket estaba obligado a tomar una decisión para tratar de garantizar la seguridad en un contexto de mucha incertidumbre antes del duelo de Euroliga y, de momento, la que está cien por cien tomada es la de no vender entradas para el partido, dejando entrar solamente a los más de once mil abonados que tiene la entidad ‘taronja’.

Esta opción ha estado en todo momento encima de la mesa, pero no ha fue hasta ayer que se decidió al 100 %. Ahora queda la segunda parte, que es la de mantener una comunicación fluida con las autoridades competentes para saber si ha de tomar alguna decisión más.

No en vano, el próximo miércoles hay una Huelga General en España precisamente para protestar por ese genocidio que sufre el pueblo palestino y pedir su cese. Justamente, el mismo día del encuentro de los valencianos contra el equipo de la capital israelí. Es por ello que no se descarta, de momento, ningún escenario. En caso extremo y si las autoridades lo recomiendan, el partido podría incluso celebrarse a puerta cerrada, con lo que ni siquiera los abonados podrían entrar al pabellón.

Partidos a puerta cerrada

Justamente, jugar a puerta cerrada es lo que anunciaron ayer en un comunicado que harán tanto el CB Canarias como el Bàsquet Manresa esta semana cuando se tenían que medir al Bnei Herzliya y al Hapoel Jerusalem en sus respectivas competiciones europeas. Ambos clubes señalan que toman esta decisión para «garantizar la seguridad de todas las personas implicadas y el correcto desarrollo de los encuentros». Además, rechazan «cualquier forma de violencia o vulneración de los derechos humanos».