A por la victoria en su debut en el Roig Arena

El Valencia Basket afronta este domingo 12 de octubre un partido muy especial ante el IDK Euskotren. Será el primero en casa de la temporada pero además, será el primero que las taronja jueguen en el Roig Arena en toda su historia. El equipo que dirige Rubén Burgos recibe a las 12:15 horas al IDK Euskotren en una jornada muy especial en la que las taronja tratarán de brindar una victoria a su afición para estrenar su nueva ‘casa’. El Opening Day del primer quipo femenino, bautizado así por el club, estará amenizado por el Mago Yunke y muchas más sorpresas. Los actos arrancarán a las 11:45 horas.

El conjunto taronja recibe al IDK Euskotren en la segunda jornada de la Liga Femenina Endesa con el objetivo de enmendar la derrota sufrida el pasado sábado en la primera jornada en la cancha del Baxi Ferrol. Tras la buena imagen ofrecida el pasado miércoles en la cancha del Olympiacos griego en la que las taronja debutaban en la Euroliga con una contundente victoria (74-97), ahora buscarán también un triunfo en la Liga que les permita cerrar de la mejor manera la semana.

Para el partido frente al IDK Rubén Burgos recupera a Elena Buenavida que no pudo jugar ante Olympiaco a causa de una contractura muscular. La exterior canaria ya se ha reincorporado al grupo y estará a las órdenes del entrenador para el debut en el Roig Arena. En el Valencia Basket sigue siendo baja Cristina Ouviña que sigue su proceso de puesta a punto tras su maternidad y Leo Fiebich que todavía no se ha incorporado al equipo tras jugar la WNBA.

Un IDK Euskotren reforzado

El IDK Euskotren en el que juegan dos extaronjas: María ‘Zeta’ y Rosó Buch, aspira esta temporada a dar un paso más en la LF Endesa, donde la temporada pasada finalizó 14ª posición, en el antepenúltimo puesto y tuvo que pelear por la permanencia. En la la primera jornada de la Liga F Endesa, en la que superaron por 60-56 al Spar Gran Canaria ya avisaron de que esta campaña aspiran a seguir creciendo en la competición. El equipo, que sigue dirigido por la mítica Azu Muguruza, ha mantenido al bloque español formado por Rosó Buch, Lara González y María Eraunzetamurgil. Ya no continúan Laura Cornelius, Adut Bulgak, Alba Prieto, Nastja Claessens, Iris Junio Mbulito, Louice Halvarsson, Lola Pendande y Becky Massey.

Por otra parte, han incorporado a jugadoras jóvenes con energía, muchas de ellas desde la NCAA como la española Irene Murua, que estuvo en su última temporada en Fordham Rams, también la canadiense Yvoone Ejim, que en las dos últimas temporadas en Gonzaga ha promediado 20 puntos y 9 rebotes por partido- y la senegalesa Khadija Faye, que la pasada campaña estuvo en Pittsburg y promedió por partido 19 puntos y 10 rebotes.

También han incorporado algunas extranjeras con experiencia europea como la eslovaca Veronika Remenárová, con pasado en LF Endesa con Cadí La Seu, que llega de jugar la EuroCup Women con el Castors Braine belga. Paige Robinson fue drafteada por los Dallas Wings de la WNBA en la temporada 23-24 y estuvo la pasada campaña en el equipo alemán Herner TC. La exterior Hannah Jump llega desde el Botassport Adana de Turquía.

Por último, cierra la plantilla una gran conocida de la LF Endesa como la española Itziar Aritztimuño que, tras nueve años en Lointek Gernika, ha decidido dar un nuevo rumbo a su carrera cambiando de camiseta.

IDK es un rival muy recurrente de Valencia Basket en la máxima categoría, ante el que estaba invicto hasta la pasada temporada. Hasta entonces había un 16-0 a favor de las taronja y, por primera vez, las donostiarras han puesto un 1 en su casillero, dejándolo en 16-1. 15 de los partidos ante IDK han sido en LF Endesa y dos en Copa de la Reina. En la Fonteta se han vivido un total de 7 enfrentamientos. El triunfo más corto fue en la temporada 22-23 con solo 5 puntos de diferencia, mientras que la victoria más amplia fue en la campaña 24-25, el último enfrentamiento en territorio taronja, con 32 puntos de ventaja. El último precedente fue en San Sebastián, en el que las de Rubén Burgos cayeron 67-63.