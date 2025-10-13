El británico Jan Choinski se proclama campeón de la Copa Faulcombridge

La jornada de este domingo por la mañana en el Club de Tenis Valencia ha servido para completar los partidos de semifinales de la Copa Faulcombridge by Marcos Automoción, interrumpidos en la tarde de ayer debido a la lluvia, así como para disputar la final de dobles del torneo.

En la primera semifinal, el valenciano Carlos Taberner no pudo prolongar su buen momento y cayó ante el croata Luka Mikrut por 6-7 y 0-6, en un encuentro en el que el joven jugador balcánico se mostró muy sólido desde el fondo de la pista, especialmente en el segundo set.

En la segunda semifinal, el británico Jan Choinski firmó una épica remontada ante el alemán Henri Squire, imponiéndose por 6-7, 7-5 y 7-5 tras más de dos horas y media de batalla. Con este resultado, Choinski se clasifica para la final individual, donde se medirá a Mikrut en busca del título de esta edición.

Final de dobles

La jornada matinal también ha acogido la final de dobles, completando así una intensa mañana de tenis. El triunfo fue para la pareja brasileña formada por Marcelo Demoliner y Orlando Luz, que se impuso a Íñigo Cervantes (ESP) y Daniel Cukierman (ISR), confirmando su gran compenetración a lo largo de toda la semana.

Final individual

Y con muchas ganas de tenis, la Pista Central Pablo Andújar se llenó a las 18:00 horas para acoger la final individual entre el croata Luka Mikrut y el británico Jan Choinski, poniendo el broche de oro a una intensa edición de la Copa Faulcombridge marcada por la emoción y el gran ambiente en el Club de Tenis Valencia.

Empezó muy fuerte el croata, que se encuentra en un gran momento de forma, adjudicándose con autoridad el primer set gracias a su agresividad desde el fondo de pista y su solidez con el servicio (6-4). En el segundo parcial, fue el inglés quien tomó la iniciativa, rompiendo el saque de Mikrut en tres ocasiones y marcando el ritmo del juego para equilibrar el marcador (1-6).

El tercer set, muy igualado y lleno de intensidad, se resolvió finalmente del lado del británico Jan Choinski (2-6), que se proclamó campeón de la Copa Faulcombridge 2025, cerrando una semana de tenis de altísimo nivel en las pistas del Club de Tenis Valencia.

