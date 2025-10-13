Delegación de Gobierno recomienda al Valencia Basket jugar a puerta cerrada contra el Hapoel Tel Aviv

La posibilidad de jugar el partido de Euroliga entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv sin público sigue siendo una opción real que está sobre la mesa y de hecho, la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana, así se lo ha recomendado al club, tal y como ha confirmado este mismo lunes Pilar Bernabé.

"Desde la delegación del gobierno, hemos mantenido distintas reuniones con el club para hacer un seguimiento pormenorizado de cuál era la situación en cuestiones de orden público, no tanto en cuanto a lo que es la celebración de un evento deportivo en un espacio cerrado con las lluvias, en este caso, no hay previsión de que estemos en alerta naranja pasado mañana, también quedan dos días, saben que son cambiantes, pero lo que concierne a las cuestiones que tienen que ver con orden público, también hay otras ciudades que van a celebrar partidos, en este caso, en Canarias y en Cataluña, que también ya han anunciado que lo harán a puerta cerrada".

El ejemplo de Manresa y Tenerife

A ello, añade la Delegada del Gobierno que "las recomendaciones que nosotros le hemos trasladado al club también van en la línea de que se celebre a puerta cerrada, pero en cualquier caso será la decisión del club, que creo que en las próximas horas, o a lo largo del día de hoy, o mañana por la mañana, tomar una decisión, porque es verdad que el primero es el día 14, ellos es el día 15, pues tienen un día más de margen con respecto a la primera ciudad donde se celebrará el partido en las Islas Canarias".

De momento, el club ya tiene decidido no vender entradas a no abonados para el partido ante el Hapoel pero aún no se ha pronunciado sobre la decisión definitiva de abrir el recinto o no al público.