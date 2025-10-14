El abogado de Rafa Mir: "Afronta el juicio fuerte y preparado"

El futbolista del Elche Rafa Mir, que este lunes ha comparecido ante la titular del juzgado de Instrucción de Llíria (Valencia), que lleva su caso, se ha acogido a su derecho a no declarar, según ha comunicado su abogado, Jaime Campaner, que ha acompañado durante la cita a su representado en Palma de Mallorca por vía telemática, quien asegura que la defensa encara el proceso “sin sobresaltos y con argumentos sólidos” y que afronta el juicio "fuerte y preparado".

Campaner explica que no han recurrido el auto de procesamiento porque “en materia sexual, el pase a la final está garantizado”. “El partido de verdad se disputa en el juicio”, añade. Según el letrado, la instrucción “ha sido muy satisfactoria”, ya que ha incorporado elementos “que favorecen la tesis de la defensa”. Además, destaca que el auto judicial “no valora las diligencias practicadas, sino que simplemente las enumera, lo que permite afrontar el juicio sin sesgos ni prejuicios”.

Versión de la defensa

Uno de los puntos más relevantes del caso son, según el letrado, las declaraciones contradictorias de la denunciante, que ofreció versiones diferentes ante la Guardia Civil y ante la jueza. Mientras en la primera aseguró que los agentes no la creían y charlaban con el jugador, después afirmó que solo una agente conocía todos los detalles. La defensa considera estas diferencias “insalvables”.

A ello se suman las testificales de los policías locales de Bétera que intervinieron aquella noche y declararon en términos favorables a Mir. Campaner califica como “incomprensible” que, pese a la detención de Mir, la Guardia Civil no tomara declaración a esos agentes, recordando que el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a valorar tanto los hechos adversos como los favorables al investigado.

Rafa Mir mantiene su plena inocencia y espera un juicio lo más pronto posible para poner fin así a lo que entiende que es un proceso marcado por contradicciones y por la falta de pruebas, cierra el comunicado emitido por su abogado.