España busca goles y récords con su ‘tercera unidad’

La selección española, intratable en su camino al Mundial 2026, busca extender hoy su festival futbolístico con goles en Valladolid ante una Bulgaria que encadena derrotas abultadas, para dejar prácticamente sellado su pasaporte a la gran cita, a la que acudirá como una de las favoritas e igualar un registro histórico, el de partidos oficiales sin derrota, que plasma su dulce momento.

La evolución de la selección española es constante. La aparición de nuevos jugadores -Pablo Barrios, Jesús Rodríguez y Jorge de Frutos los últimos en subirse al tren-, el regreso de otros cuando ya no contaban con ello -Marcos Llorente o Borja Iglesias-. La cartera que maneja Luis de la Fuente es muy amplia. Tanto que en el José Zorrilla comparecerá la ‘tercera unidad’. Nada afecta al nivel que ha logrado trasladar con regularidad.

Ni la plaga de bajas que sufre en la ventana de octubre. De los once jugadores que integraron el equipo titular en la final de la última Eurocopa, apenas un año y dos meses después faltaron ocho ante Georgia en Elx. Solamente Unai Simón, Le Normand y Cucurella. Las lesiones, molestias musculares o decisión técnica en caso de Álvaro Morata, han cambiado la cara de España al completo sin afectar a su rendimiento.

El récord de la selección que más gloria regaló a España, la que conquistó dos Eurocopas y entre medias un Mundial, 29 partidos oficiales sin derrota, lo tiene a tiro la generación actual. De Vicente del Bosque, entre 2010 y 2013, a De la Fuente, con un solo borrón en su historial, la derrota en Escocia en marzo de 2024 que sirvió como punto de inflexión para despegar hacia un registro al que dará caza si no cae ante Bulgaria.

Nunca lo hizo en su historia la selección española ante un rival al que derrotó en cinco ocasiones, tres goleando, y empató en una. Y nadie piensa en nada que no sea darse un buen baño de goles en Valladolid, donde llega con un pleno de victorias en los tres partidos disputados e imparable con once goles a favor y ninguno en contra. Tumbó en media hora a Bulgaria en su casa (0-3), aumentó el hambre sin ponerse freno en Turquía (0-6) y derrotó con comodidad, perdonando numerosas ocasiones, a Georgia (2-0). España no podrá firmar su clasificación matemática en caso de triunfo, aunque Turquía cayese con Georgia.

La Sub-21, en Castalia

Por otro lado, la Sub-21 se mide hoy a Finlandia en el Estadio Municipal de Castalia, en Castellón, en la tercera jornada tres de la fase de clasificación del Europeo de Albania y Serbia 2027.