Rafa Mir se acoge ante la jueza a su derecho a no declarar

El ‘caso Rafa Mir’ sigue su curso. El exdelantero del Valencia CF, ahora en las filas del Elche CF, se acogió ayer a su derecho de no declarar en su comparecencia vía telemática ante la jueza de Llíria que instruye su causa, en la que se le acusa de agresión sexual a una joven. El jugador estaba citado para hacer una «declaración indagatoria» que, a petición del jugador y su abogado, se hizo telemáticamente.

Mir guardó silencio tras ser interrogado para no incurrir en contradicciones con su testimonio inicial. Habló telemáticamente desde el despacho del abogado Jaime Campaner en Mallorca. «Es un puro trámite. Es lo normal en este tipo de procedimientos en materia de supuestos delitos sexuales. Procesar y que se decida todo en juicio, es un tema de credibilidad. Valoramos positivamente que la instrucción haya sido rápida y estamos satisfechos con el contenido de la instrucción», aseguró su abogado a El Chiringuito.