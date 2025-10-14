El Valencia Basket - Hapoel IBI Tel Aviv será a puerta cerrada

Finalmente, el encuentro entre el Valencia Basket y el Hapoel IBI Tel Aviv de Euroliga previsto para este miércoles a las 20:30 horas en el Roig Arena será a puerta cerrada. Así lo acaba de comunicar el club a través de sus redes sociales al considerar que era la opción "menos mala" dado, según el comunicado, "el riesgo existente y las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad así como la Delegación del Gobierno".

Desde el club insisten en que se ven obligados "a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores, tomando la decisión de que el encuentro se dispute a puerta cerrada. El club sabe que, en el contexto actual, ninguna decisión es del agrado de todos, pero en este caso se cree conveniente primar por encima de cualquier otra cosa la seguridad de toda la Familia Taronja y apostar por la decisión 'menos mala'".

Reuniones

De hecho, la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana, así se lo ha recomendado al club, tal y como ha confirmado este mismo lunes Pilar Bernabé: "Desde la Delegación del Gobierno, hemos mantenido distintas reuniones con el club para hacer un seguimiento pormenorizado de cuál era la situación en cuestiones de orden público, no tanto en cuanto a lo que es la celebración de un evento deportivo en un espacio cerrado con las lluvias, en este caso, no hay previsión de que estemos en alerta naranja pasado mañana, también quedan dos días, saben que son cambiantes, pero lo que concierne a las cuestiones que tienen que ver con orden público, también hay otras ciudades que van a celebrar partidos, en este caso, en Canarias y en Cataluña, que también ya han anunciado que lo harán a puerta cerrada".

Vigilancia reforzada

Desde el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, los partidos de los equipos israelís involucrados en competiciones europeas gozan de una vigilancia reforzada para evitar disturbios como los ocurridos a finales de diciembre de 2024, cuando en un partido de baloncesto entre el club francés de Nanterre y el Hapoel Holon fue brevemente interrumpido cuando un espectador bajó a la cancha ondeando una bandera palestina

Euroliga

La Euroliga es una competición privada, de la que el Valencia Basket a diferencia de los otros tres clubes españoles que la disputan no es propietario, y según sus normas solo su consejero ejecutivo puede decretar la suspensión de un partido y debe hacerlo con un argumento concreto.

En la Eurocopa, el BAXI Manresa debe recibir el mismo día 15 de octubre al Hapoel Jerusalén y en la BCL el La Laguna Tenerife recibe el día 14 al Bnei Hezliya. En ambos casos, varios colectivos han pedido también la suspensión de los partidos.