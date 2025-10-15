Un dispositivo de 500 policías nacionales para evitar altercados en el Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv

La Delegación del Gobierno desplegará durante esta tarde un dispositivo con 500 agentes de la Policía Nacional para evitar que se produzcan altercados en las inmediaciones del Roig Arena con motivo de la disputa del partido de la Euroliga de baloncesto entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv israelí. De hecho, hay cuatro concentraciones convocadas en el entorno del recientemente estrenado complejo deportivo para protestar contra el genocidio palestino perpetrado por el gobierno de Israel. El partido, no obstante, se disputará a puerta cerrada por decisión del Valencia Basket, igual que los que enfrentan en estos mismos días a otros dos equipos españoles (La Laguna Tenerife y Baxi Manresa) con conjuntos israelís, todos ellos declarados de alto riesgo, tras las recomendaciones por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana por motivos de seguridad.

Así lo ha confirmado esta mañana la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que ha añadido que "hoy, durante todo el día, hay convocadas y comunicadas distintas concentraciones y manifestaciones desde esta misma mañana, con una jornada de huelga que también se había anunciado por parte de algunos sindicatos". Acerca de ello, Bernabé ha recalcado que "se está haciendo un despliegue de un dispositivo policial durante todo el día, no solamente para esta tarde, desde esta misma mañana, que había ya convocadas distintas manifestaciones y concentraciones en distintos puntos de la ciudad, que parece que va evolucionando con algunos incidentes de una importancia menor". "Vamos a seguir durante la tarde, como les digo, que tenemos cuatro concentraciones convocadas en el entorno del Roig Arena y una manifestación también por las calles del centro de la ciudad, todas con la misma temática. Por lo tanto, vamos a trabajar en ello, vamos a seguir trabajando", ha insistido la delegada del Gobierno.

Apoyo total al club

Bernabé, además, ha querido trasladar su "apoyo total" al Valencia Basket y a sus aficionados y aficionadas: "Ojalá hoy hubiésemos podido disfrutar de nuestro equipo y poderle dar ánimos en un partido en el que entendemos que el Valencia Basket necesita siempre a la afición cerca. Quiero trasladar mi solidaridad con el club y con los aficionados. Pero creo que la decisión que ha tomado el club es una decisión donde han puesto por delante de todo la seguridad de todas las personas en una situación compleja, difícil, que desde luego a nadie nos gustaría tener delante y que ojalá no se hubiese tenido que dar, pero por encima de todo está garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas".