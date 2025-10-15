¿A qué hora están convocadas las manifestaciones de esta tarde en el Roig Arena?

La noticia de que el Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv se disputará a puerta cerrada no ha sido bien recibida y ha aumentado la tensión en las movilizaciones programadas para esta tarde en los aledaños del Roig Arena. El club anunció ayer mediante un comunicado en redes sociales la decisión motivada por las recomendaciones de la Delegación del Gobierno.

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha confirmado que hay un gran dispositivo de Policía Nacional preparado en los alrededores del estadio. También estarán atentos a otros puntos de la ciudad donde hay convocadas más concentraciones. Además, se ha dirigido a la afición afirmando que desearía que todo el mundo pudiera haber disfrutado del partido. Finalmente, ha elogiado al Valencia Basket por su decisión y por poner por delante "la seguridad de todos".

Todos estos puntos calientes tienen la misma motivación en palabras de la delegada del Gobierno porque vienen de grupos propalestinos y anti-israelís. En el caso concreto de las relacionadas con el encuentro de esta tarde, las protestas critican la participación de equipos israelíes en el deporte, asegurando que "blanquean el genocidio".

El partido de la Euroliga está programado para las 20:30 horas. Dos horas y media antes, a las 18:00 horas, se han convocado hasta cuatro manifestaciones a las afueras del estadio. Los puntos de encuentro anunciados son:

Cruce entre C/ Antonio Ferrandis y C/ Bomber Ramon Duart

Cruce entre C/ Àngel de Villena y C/ Bomber Ramon Duart

Cruce entre C/ Pintor Gassent y C/Àngel de Villena

Cruce entre C/ Pintor Sabater y C/Antonio Ferrandis