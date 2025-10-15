El extaronja Chris Jones frena la remontada en un Roig Arena vacío (93-100)

Como en la primera etapa de la pandemia, pero en el Roig Arena. Así se vivió un nuevo partido del Valencia Basket en la Euroliga cinco años después, sin público en la grada, escuchando el ruido de las zapatillas en el parqué e incluso a los propios jugadores, faltos de la energía que le habrían dado los 11.000 abonados taronja en caso de haber podido entrar al pabellón. A pesar de ello y de ir a remolque todo el partido, lo intentaron hasta el final, llegando a ponerse 90-91 a 2:31 después de cinco triples seguidos, antes de que el extaronja Chris Jones rompiera las esperanzas de remontada de los locales, que cayeron 93-100.

Ajenos a las protestas propalestinas que se estaban produciendo fuera del pabellón y ya sin un Nate Sestina que rescindió contrato en la misma mañana del partido y con el descarte de Ike Iroegbu en su último día de contrato con el Valencia Basket (firmó por un mes), Pedro Martínez apostó de inicio por Darius Thompson, Omari Moore, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Neal Sako.

Los taronja empezaban a remolque tras un primer parcial de 0-5 con tiros libres de Oturu y un triple de Bryant. Sako anotaba tras asistencia de Darius, pero el extaronja Chris Jones con un triple y Micic después, ponían un inquietante 2-10. A los locales les costaba encontrar aro y el que fuera doble MVP de la Euroliga volvía a castigar a los taronja desde el 6,75, para empujar a los suyos a un 5-15 tras canasta de Oturu.

Pedro Martínez se veía obligado a parar el partido antes de los cuatro minutos y buscó la reacción moviendo el banquillo y dando entrada a Taylor y Reuvers. Ambos anotaban tras una acción de Pradilla y permitían acercarse a un 12-17 tras el triple del ex de Unicaja. Ahora era Itoudis quien pedía tiempo a 3:18 del final del primer cuarto y lograba cambiar de nuevo la dinámica con el acierto de Motley en la pintura y de Blakeney en el tiro exterior, con dos triples que pusieron un 14-27, la máxima diferencia del partido.

Los taronja no encontraban su juego habitual pero una entrada tras cambio de ritmo de Moore y un palmeo de Sako permitían reducir diferencias antes del final del primer período (18-27), en el que los locales solo pudieron sumar un triple, en las manos de Taylor.

Motley y reacción con triples

Motley, al igual que en la semifinal de Eurocup del año pasado, empezaba a convertirse en una pesadilla para los interiores taronja. Abría el marcador en la vuelta a la pista y castigaba una y otra vez el aro taronja, con 8 puntos antes del ecuador del segundo cuarto.

El Valencia BC, pese a ello, encontraba en Reuvers el mejor antídoto, con dos triples seguidos que ponían el 28-33. Pero de nuevo Blakeney (que llegó con 11 puntos al descanso) encontraba la inspiración en el tiro exterior para devolver a los suyos el +10 (30-40).

Los taronja aumentaban la intensidad defensiva y empezaban a sumar de tres en tres, con un 2+1 de Moore y triples de Badio y Costello, para irse a vestuarios con un ajustado 47-49 y ya con López-Arostegui con minutos después de su lesión.

Micic, imparable

Un intercambio de canastas abría la segunda parte, con Badio respondiendo a Bryant y Reuvers, desde el 6,75 a otro triple de Wainright. Pero el Hapoel lograba abrir una nueva brecha de la mano de Jones y de un Micic que empezaba a mostrar su mejor versión, con seis puntos seguidos que llevaron el 52-62 al marcador.

El serbio, de nuevo una de las grandes estrellas de la Euroliga tras su paso por la NBA, demostraba su mejor versión en un tercer cuarto en el que se mostró imparable, con 15 puntos para un total de 22 , con un 7 de 7 en tiros de dos, dos triples y sin fallos desde el 4,60.

Los taronja no encontraban fluidez en su juego y pese a dos acciones de Darius Thompson, un 2+1 de Sako y un triple de Moore, veían con impotencia cómo el Hapoel se escapaba en el marcador pese a reducir la diferencia justo antes del último cuarto en las manos de Moore (70-80).

Reacción con cinco triples

La remontada pasaba por reducir diferencias rápido para seguir creyendo y Pradilla dio esperanzas sumando rápido la primera canasta. Pero el Hapoel no llegaba a ver amenazada su ventaja y con Motley, Bryant y Jones volvían a ponerse por encima de la barrera psicológica de los 10 puntos (74-86).

La defensa taronja frenaba al Hapoel y con cinco triples seguidos en manos de Taylor, Moore y De Larrea, los taronja lograban un parcial de 16-2 tras un tiro libre de Costello. Eso sí, falló el que habría puesto el empate y Chris Jones echó un jarro de agua fría con un nuevo triple a poco más de un minuto para el final.

Moore volvía a la línea de tiros libres, pero solo metía el primero (91-94), quedándose a -3 a menos de un minuto del final. Taylor fallaba una posterior entrada a canasta y de nuevo Jones rompía las esperanzas locales anotando de dos y poco después desde el tiro libre. Desde allí sentenció un Micic (93-100) que acabó con 24 puntos, dos más de los de Omari Moore. Una derrota que duele doble por el desangelado aspecto del Roig Arena en su primer partido a puerta cerrada.