El Roig Arena se blinda ante la llegada del Hapoel Tel Aviv al Roig Arena

La llegada de los jugadores del Hapoel Tel Aviv al Roig Arena ha estado marcada por la presencia policial. El recinto se ha blindado para evitar incidencias durante los momentos previos al encuentro entre el Valencia Basket y el equipo israelí. Para hoy estaban convocadas multitud de movilizaciones y huelgas en apoyo a Palestina, algunas de ellas en las puertas del Roig Arena. Entre las medidas adoptadas por los protestantes se han parado las clases de la Universitat de València y el metro, el tranvía y los trenes de Cercanías, Media y Larga distancia están funcionando con servicio mínimo.

Cientos de agentes de la Policía Nacional vigilan el perímetro del recinto deportivo ante la llamada a la movilización y han tenido controlada en todo momento la llegada del autobús de la delegación israelí. Aunque hay decenas de personas protestando, apenas hay altercados con la presencia de la seguridad.

El Roig Arena se blinda para el partido entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv /

Punto caliente

Uno de los puntos calientes durante el día de hoy en la capital era el Roig Arena. Allí tendrá lugar el partido a puerta cerrada entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv. Las protestas en este lugar se centran en criticar la participación de equipos israelís con el lema "Bàsquet sí, Genocidi no". El dispositivo de la Policía Nacional desplegado es de 500 agentes y hay un helicóptero sobrevolando el Roig Arena para garantizar la seguirdad. En la llegada de los jugadores del equipo visitante ya había un grupo de manifestantes esperando con una pancarta con la frase "Esport sí, Genocidi no".