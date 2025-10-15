El Valencia Basket recibe al Hapoel de Tel Aviv en un Roig Arena vacío

El Valencia Basket recibe este miércoles 15 de octubre al Hapoel Tel Aviv (Roig Arena, Movistar, 20:30 horas) en un partido marcado por factores extradeportivos. El club anunciaba este martes en un comunicado oficial su decisión de que el partido se juegue a puerta cerrada, sin público en las gradas, por motivos de seguridad debido a la concentración de manifestantes convocadas por grupos propalestinos y anti-israelíes en los aledaños del Roig Arena antes el partido.

Revancha sin público

Con un gran dispositivo de seguridad organizado por Delegación de Gobierno y las Fuerzas de Seguridad del Estado, el conjunto taronja se medirá al Hapoel sin poder contar con el calor de su afición en un partido que en lo deportivo se presenta apasionante. Valencia Basket tiene deudas pendientes con el Hapoel y tendrá la oportunidad de tomarse la 'revancha' de la pasada campaña en la que el conjunto de Tel Aviv eliminó a los taronja en las semifinales de la Eurocup tras ganar el tercer y definitivo partido en la Fonteta. Aquella eliminatoria, además, estuvo también rodeada de polémica. El Hapoel, ante la prohibición de jugar en su país por la situación política, disputó su partido como local en Bulgaria, donde la afición del Hapoel recibió con insultos y comportamientos altamente antideportivos al Valencia Basket. El club taronja, incluso, llegó a elevar una queja formal a la Euroliga por el trato recibido. Pero eso ya es historia. Ahora, Valencia Basket y Hapoel vuelven a encontrarse, esta vez en la máxima competición, la Euroliga, a la que los taronja accedían tras llegar a un acuerdo por tres años con la organización y a la que los israelíes se clasificaban tras conquistar la Eurocup.

Dos victorias y una derrota

El Valencia Basket afronta esta tercera jornada de la Euroliga con un balance de 2 victorias y 1 derrota tras iniciar la competición con un triunfo en la cancha del ASVEL Villeurbanne, ganar ante el Virtus Bolonia en el primer partido en el Roig Arena y caer en la cancha del Barça en la tercera jornada. Idéntico balance presenta el Hapoel tras ganar al Barça en la primera jornada, ganar también al Efes a domicilio y caer ante el Maccabi en el derbi israelí.

Chris Jones y Micic en las filas del Hapoel

El Hapoel, que preside el sionista millonario, Ofer Yanai, no ha escatimado en gastos para hacer un equipo del máximo nivel para poder competir con garantías en la Euroliga. Entre los fichajes hechos esta temporada destaca el del extaronja Chris Jones que regresa a València para enfrentarse a su exequipo. Un regreso que será deslucido ya que no podrá reencontrarse con la afición taronja. Otra gran apuesta del equipo que dirige Itoudis es el base serbio Vasilije Micic, al que el Hapoel recuperó este verano de la NBA con una oferta millonaria. Cuando el Real Madrid daba ya casi por hecho el fichaje de Micic, el Hapoel se lo arrebataba a los blancos a base de talonario. Elijah Bryant, ex de Efes, o Collin Malcom, ex del París, son otros hombres a tener muy en cuenta. Del equipo que la pasada campaña conquistó la Eurocup tras superar al Gran Canaria en la final siguen jugadores como Johnathan Motley y Antonio Blakeney o Ish Wainright.

El Valencia viene de ganar el domingo en la Liga Endesa al Río Breogán, un encuentro que puso a prueba su entereza tras haber sufrido la primera derrota de la campaña en el Palau Blaugrana.

Podría volver López-Arostegui

Para el choque, Pedro Martínez mantiene las bajas de Jean Montero y de Yankuba Sima, pero tal vez podría recuperar a Xabi López-Arostegui, que aún no ha jugado partidos oficiales esta campaña tras lesionarse en un dedo en la pretemporada. Además, aún podría contar con el temporero Ike Iroegbu que justo acaba contrato este miércoles por lo que deberá hacer en ese caso dos descartes al tener a catorce disponibles.