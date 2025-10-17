Otra mala primera parte lastra al Valencia en Mónaco (90-84)

Otra mala primera parte, con un pésimo segundo cuarto con un parcial de 30-15 en contra, condenó este viernes al Valencia Basket en la pista de un AS Mónaco que supo controlar la reacción 'taronja' en la segunda mitad, un guión parecido al que vivió el miércoles ante el Hapoel Tel Aviv.

El conjunto monegasco, con interiores muy físicos y la clara idea de usar faltas tácticas para no dejar correr al Valencia, borró por momentos la identidad del conjunto de Pedro Martínez, que no dejó de remar pero que sufrió su tercera derrota seguida en esta quinta jornada de la Euroliga

El Valencia salió blando en defensa y el Mónaco, conducido por un desbordante Matthew Strazel, le sorprendió y se hizo con la iniciativa al aprovechar las canastas fáciles que le concedieron. La rápida rotación de Pedro Martínez consiguió meter a los suyos en el choque, especialmente porque Josep Puerto sumó 8 puntos en apenas dos minutos y medio.

La entrada de Nikola Mirotic permitió al Mónaco seguir arriba en un encuentro en el que se multiplicaron las imprecisiones. Además, el debut de un ansioso Jean Montero aumentó la confusión en el Valencia, que volvió a perder el hilo del choque. Al dominicano, que no había jugado aún esta campaña, le sobraron botes y le faltó tacto.

Una comprobación arbitral derivó en un problema técnico que mantuvo varios minutos parado el encuentro, pero tampoco así el Valencia aclaró sus ideas y la ventaja local rebasó la barrera de los diez puntos (35-22, m. 13). Pedro Martinez lo tuvo que parar.

Con la confianza perdida, el Valencia apenas pudo contar con alguna acción de calidad de Darius Thompson y Strazel, Mirotic y Mike James empujaron la renta local antes del descanso para dejarla en el umbral de los veinte puntos (57-37, m.20). Por momentos, el Mónaco pasó por encima de un Valencia negado.

Tras un primer minuto en el que el guión se mantuvo, el Valencia despertó repentinamente. La defensa de Kam Taylor le ayudó a correr y recuperar la puntería desde lejos, aumentó su confianza. Vassilis Spanoulis lo paró cuando la ventaja de los suyos había caído a trece puntos.

Badio, con ocho puntos seguidos, mantuvo el impulso visitante y cuando se le unieron Montero y De Larrea el Valencia pareció reengancharse al choque y vio recompensado su notable esfuerzo defensivo (66-60, m.27).

El Mónaco recuperó el control del juego con una gran intensidad defensiva en la primera línea y unos buenos minutos de Nedovic y de Alpha Diallo. El Valencia pudo sacar algunos contragolpes y anotar algunos tiros lejanos, pero también le pesaba saber que tenía poco margen de error (83-76, m.36).

Los fallos en el tiro de los locales y el control del rebote en su canasta permitieron al Valencia aguantar el pulso pero los triples que debían haber forzado un final apretado no le entraron. Al ver volver dudar a su rival, Diallo sacó su físico para acabar con sus últimas esperanzas.

Ficha técnica:

90.- Mónaco (27+30+14+19): Strazel (14), James (9), Blossomgame (8), Theis (10), Diallo (16) -cinco titular- Okobo (4), Hayes (6), Tarpey (-), Nedovic (8) y Mirotic (15).

84.- Valencia Basket (22+15+25+22): De Larrea (7), Moore (2), Taylor (6), Pradilla (5), Reuvers (10) -cinco titular- Badio (18), Puerto (13), Montero (4), Sako (3), Thompson (10) y Costello (6).

Árbitros: Hordov (CRO), Shemmesh (ISR) y Kowalski (POL). Eliminaron por cinco faltas al visitante DE Larrea (m.34).

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en la Salle Gastón Médecin de Mónaco ante unos cuatro mil espectadores.