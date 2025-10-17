El merecido homenaje del Levante UD a Paco Fenollosa

El Levante UD ha inaugurado la Sala Fenollosa, un nuevo espacio multifuncional situado en el estadio Ciutat de València con capacidad para más de 200 personas. Este espacio, que además de ser una nueva sala VIP acoge encuentros, presentaciones y actividades del Levante UD y de su Club de Empresas, llevará el nombre de Francisco Fenollosa, presidente de honor de la entidad y figura de referencia en la historia granota, desde ya tal como informa el club 'granota' en su página web.

El acto de inauguración contó con la presencia de los miembros del Club de Empresas, así como de empleados del Levante UD, exjugadores, integrantes del Consejo de Administración y la directiva del club, encabezada por el presidente, Pablo Sánchez, y el vicepresidente, Braulio Pastor. Igualmente, estaba el segundo entrenador del equipo Vicente Iborra y leyenda viva del levantinismo; el secretario técnico Héctor Rodas y futbolistas de la primera plantilla como José Luis Morales.

El Levante UD preparó un acto sencillo pero muy emotivo en el que la directora de Comunicación y Relaciones Externas, Puri Naya, destacó la trayectoria y el compromiso de Fenollosa con los valores del levantinismo, "figura imprescindible en el club". Desde que se hizo socio con tan solo 14 años, Paco Fenollosa "Paquito" ha sido un referente "de compromiso, entrega y amor por los colores azulgranas. Su trayectoria como directivo, presidente de honor tanto del Levante UD como de la Fundación “Cent Anys”, refleja una vida entera dedicada al Levante UD y a los valores que lo definen: humildad, esfuerzo y lealtad", apuntó Naya.

Por su parte, el presidente del Levante UD, Pablo Sánchez, dedicó unas palabras de agradecimiento a Paco Fenollosa, subrayando “su entrega, su fidelidad inquebrantable y el amor que ha demostrado siempre por estos colores" y destacó también cómo todo el mundo "aprecia y siente afecto por Paco, y lo compruebo en todos los clubes y los estadios que visitamos".

Allá donde va Paco Fenollosa, sea en la ciudad de València, o en cualquier estadio de España, el presidente de honor recibe el cariño y el respeto de la gente, y no hay nadie que pueda ejercer mejor la representación institucional del club.

Emocionado, Francisco Fenollosa expresó su agradecimiento al club por este reconocimiento y pronunció una vez más la frase que mejor define su forma de vivir el levantinismo: "el Levante es mi vida y sin el Levante no tengo vida.”

Con la apertura de la Sala Fenollosa, el club amplía sus espacios de encuentro y refuerza su compromiso con sus historia rindiendo homenaje a una persona que ha sido, y sigue siendo, alma y voz del levantinismo.