Ricardo Ten y Awa Fam, galardonados en los Premios Nacionales del Deporte

El jurado de los Premios Nacionales del Deporte, convocado por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, hizo público este jueves el fallo de las ediciones correspondientes a 2023 y 2024 que reconocen, entre otros al ciclista paralímpico Ricardo Ten y la jugadora del Valencia Basket Awa Fam.

El Premio Infanta Sofía, que pone en valor el impulso del deporte practicado por personas con discapacidad, recayó en la edición 2024 en Ricardo Ten, año en que se adjudicó tres medallas en los Juegos Paralímpicos de París: oro en la contrarreloj individual C1, plata en velocidad por equipos mixto C1-5 y bronce en persecución individual C1. Con este resultado, el valenciano alcanzó las once medallas paralímpicas entre natación y ciclismo, los dos deportes en que ha competido y sigue compitiendo a sus 50 años.

Ricardo Ten puso fin en 2016 a una exitosa carrera como nadador que le llevó a participar en cinco Juegos Paralímpicos (Atlanta'96, Sidney 2000, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016) en los que ganó tres oros, una plata y tres bronces. Se pasó al ciclismo, pese a que desde los ocho años, debido a un accidente cuando jugaba con su primo en una casa de campo, sufrió la amputación de los dos brazos y una pierna y han seguido sus éxitos deportivos.

En la edición de 2023 este Premio Infanta Sofía ha sidopara el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) por su contribución y apoyo a las políticas públicas de impulso a la inclusión, en especial, durante el proceso de elaboración y el desarrollo reglamentario de la Ley del Deporte.

El Premio Princesa Leonor, que reconoce al o la mejor deportista menor de 18 años, ha recaído en las baloncestistas Iyana Martín para la edición de 2023 y Awa Fam en 2024, que regresa esta temporada al Valencia Basket tras su cesión al Lointek Gernika más madura y con ganas de ser protagonista pese a su juventud. La jugadora taronja, que ya ha debutado en la selección española Absoluta, espera tener minutos, coger experiencia y demostrarle a todos que puede estar en este importante club.

Otros premiados

Alberto Jofre consiguió el Premio Nacional Francisco Fernández Ochoa de 2024 por toda una vida dedicada al deporte. Jofre fue director gerente del Comité Paralímpico Español durante 30 años y bajo su dirección el CPE consiguió más de 840 medallas en los distintos Juegos. Además, fue el promotor del Plan ADOP. Previamente participó en los Juegos Paralímpicos de Nueva York 1984, en los que logró cuatro medallas y un récord mundial.

Rodrigo Hernández ‘Rodri’ y Aitana Bonmatí han conseguido los premios Rey Felipe y Reina Letizia, que los reconocen como el mejor deportista y la mejor deportista de 2023, respectivamente. Por su parte, los atletas Álvaro Martín y María Pérez resultaron galardonados con los mismos premios correspondientes a 2024.

, mientras que el rider Álvaro Romero y el futbolista Lamine Yamal fueron condecorado con el Premio Rey Juan Carlos, con el que se reconoce al o la deportista revelación.

La selección española femenina de fútbol, campeona del mundo en 2023, consiguió la Copa Barón de Güell, que premia al mejor equipo o selección del año. En la edición de 2024, este premio se concedió a la selección española femenina de waterpolo, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.