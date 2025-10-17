El Valencia CF va a pagar ya los 11,2 millones del pabellón de Benicalap

El Valencia CF ha comunicado por escrito al Ayuntamiento de València la aceptación de la última valoración efectuada por la Fundación Deportiva Municipal sobre la construcción del Polideportivo de Benicalap y le ha solicitado el número de cuenta para proceder a realizar el ingreso correspondiente en la Tesorería Municipal, con carácter previo a la solicitud de cualquier licencia de obras del terciario., según han informado fuentes municipales a Levante-EMV.

La cantidad que tiene que ingresar el club en las arcas municipales, de acuerdo con la última valoración efectuada por la Fundación Deportiva Municipal, "asciende a 11.270.045,06 euros (IVA incluido), de acuerdo con los módulos IVE de junio de 2025", subrayan las mismas fuentes.

El Pleno del Ayuntamiento de Valencia, en julio de 2024, acordó aprobar definitivamente la Modificación del Plan ATE en los ámbitos estratégicos de cualificación urbana Zona A “Antiguo Mestalla” y Zona B “Corts Valencianes”, estableciendo en la ficha de gestión B “Corts Valencianes” como requisito necesario para el otorgamiento de cualquier licencia de edificación de obras de nueva planta sobre las parcelas con aprovechamiento lucrativo que tengas asignado un uso dominante terciario“el ingreso en la Tesorería Municipal del coste total IVA incluido de la construcción del polideportivo municipal en la parcela GSP-1 a ejecutar por el Ayuntamiento de València, de acuerdo con la valoración actualizada que efectúe la Fundación Deportiva Municipal en aplicación de las previsiones contenidas en el Convenio de colaboración suscrito el 3 de septiembre de 2007”.

"El Valencia CF se ha adelantado", señalan fuentes municipales

Si bien el acuerdo del pleno estableció como requisito necesario para el otorgamiento de cualquier licencia de obras sobre las parcelas de uso dominante terciario el ingreso del coste del polideportivo, "el Valencia CF se ha adelantado y ha solicitado el número de cuenta, sin haber presentado todavía solicitud de licencia de obras sobre dichas parcelas", lo que en el ayuntamiento se entiende como un gesto de buena voluntad y una buena noticia en el sentido de que el club "sigue cumpliendo sus compromisos con la ciudad".