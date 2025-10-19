Antony amarga al Villarreal en la lucha por la tercera plaza

Dos goles del delantero brasileño Antony Matheus dos Santos, el último de ellos en el descuento, permitieron ayer sábado al Betis rescatar un punto en su visita a un Villarreal que dominaba el marcador por 2-0 a 25 minutos del final. Los ‘groguets’ se adelantaron en el marcador por mediación de Buchanan (m.44) ante de irse al descanso y en la segunda parte, en el minuto 64, por mediación de Moleiro. El empate final hizo justicia al juego desplegado por el conjunto sevillano, que se adueñó de la posesión ante un rival que sólo fue superior en la efectividad en ataque y que, pese al mal sabor por el resultado, logra salvar la tercera plaza en un duelo directo por entrar en Europa el próximo curso.

El tanto del conjunto andaluz amargó a Marcelino García Toral el partido en el que se convirtió en el entrenador con más partidos oficiales al frente del Villarreal al adelantar precisamente a Manuel Pellegrini, ahora técnico y verdiblanco que cedió ese testigo pero recuperó un punto.

En la segunda parte, Pellegrini le dio una vuelta de tuerca al partido con la entrada del centrocampista argentino Lo Celso y el partido se convirtió en un monólogo del Betis, que se adueñó por completo del balón, aunque sin profundidad.

Marcelino refrescó su ataque con la entrada de Pépé y Ayoze y su equipo se lo agradeció, a los pocos segundos, hilvanando una gran jugada de ataque que culminó Moleiro tras asistencia de Comesaña.

El gol no desarmó al Betis, que se pudo enganchar de forma inmediata al partido con un tanto de Antony, el primero en su segunda etapa en el club, anotado apenas dos minutos después con su clásico disparo de rosca desde fuera del área. El Villarreal, cada vez con menos respuestas, se atrincheró en su área y el Betis, que nunca perdió la paciencia, acabó por encontrar el premio a su tesón con un nuevo gol de Antony que silenció La Cerámica. n