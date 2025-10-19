Calero: "Es una hostia pero hay que sobreponerse"

«Le he dicho a mis jugadores que tranquilidad, seguridad y seguir hacia adelante. No voy a dejar que esto pese ni un miligramo. Es un fastidio, es una hostia pero hay que sobreponerse porque hay que pensar en el Mallorca», señaló ayer Julián Calero en la rueda de prensa posterior al partido.

El técnico del Levante valoró positivamente la imagen de sus jugadores a pesar de la derrota: «Estoy orgulloso de mi equipo porque no hemos tirado la toalla en ningún momento. Hemos merecido perder, pero nadie se puede ir del estadio pensando que no lo han dado todo. No tiramos la toalla y no voy a dejar que tiren la toalla».

Calero habló sobre el estado físico de Carlos Álvarez, que terminó con un esguince en el tobillo, y se centró en la figura del árbitro Miguel Sesma Espinosa. «Los árbitros tienen que evaluar muy bien quién está favoreciendo el fútbol y quién lo entorpece. Venían agresivos a que no jugara. Le han hecho muchísimas faltas y los árbitros tienen que moverse con seguridad y sacar una tarjeta que sea una señal de que no vale todo».

«Se lo he dicho al árbitro y hemos tenido una conversación muy interesante. No ha afectado para nada al resultado, pero sí creo que puede manejar mejor el partido porque es un árbitro joven, con capacidad y que puede dominar mejor las situaciones para favorecer al equipo que está atacando», añadió.

El entrenador ‘granota’ rechazó hablar de «presión» por no haber ganado todavía esta temporada en el Ciutat: «No es presión. Los chicos estaban convencidos y la presión viene cuando no estás en fusión con la afición, pero la afición se ha portado de diez. No nos ha pitado, no nos ha silbado y han estado con nosotros».

Por su parte, Iñigo Pérez resaltó que el de ayer «no es el partido más brillante que hemos hecho pero sí el partido donde más eficacia hemos tenido. Es una perogrullada, pero en el fútbol lo que manda es la eficacia y tenemos que ir a un escenario en el que tener brillantez y eficacia. Lo que ha sucedido hoy es lo más difícil en el fútbol», añadió el técnico del Rayo ante la prensa.

Pérez destacó que Álvaro García se convirtiera en el máximo goleador de su club en Primera ayer domingo: «No puede haber nadie en el club que tenga un ‘pero’ para Álvaro. Tiene el gol en la cabeza y mi idea siempre ha sido desarrollarle. Es muy inteligente y el mérito de datos como estos me pone contento porque sé que no le va a confundir. Me alegro porque como persona es excelente».