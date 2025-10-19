Jorge De Frutos firma un doblete ante el Levante y no lo celebra
El extremo del Rayo hizo dos golazos ante los granotas, en una primera parte donde el VAR anuló un gol a Carlos Álvarez
El videoarbitraje no entró a analizar dos posibles penalties que pìdió la tribuna del Ciutat de València
Jorge De Frutos, el exjugador del Levante UD, ha cerrado una gran actuación en la primera parte del partido de la novena jornada de LaLiga que disputa el Rayo ante su exequipo, el Levante, y ha logrado un doblete para los rayistas con sendos golazos que no ha celebrado. El talentoso extremo, ya internacional con La Roja, adelantó al equipo madrileño en el minuto 12, con un remate en casi espuela tras un centro de córner de Unai López. Poco después, el jugador del Rayo volvió a adelantar al equipo de Iñigo Pérez con una volea a bote pronto dentro del área. El ex del Levante UD no lo celebró pero los aficionados del Ciutat le aplaudieron incluso en la primera acción y por su respeto a los colores que defendió.
En cuanto al equipo valenciano, cuando había encajado el primer tanto, el VAR anuló el posible empate de los granotas. Carlos Álvarez hizo un gol que no subió al marcador por fuera de juego de Toljan. Tampoco entró ni el árbitro ni la sala VAR a examinar dos posibles penalties a Etta Eyong y a Brugué.
El Levante no le perdió la cara al encuentro y tuvo ocasiones claras en las botas de Eyong y Brugué pero los madrileños fueron más efectivos.
En los granotas destacaron Kerwin Arriaga, Toljan y la tripleta de ataque ya citada.
Al término de la primera parte, el Rayo se marchó con esa ventaja de 0 a 2, que no se vio afectada por el arreón final de los levantinistas.
