Copa Caixa Popular | Escala i Corda
Marc i Àlvaro Gimeno s’imposen per la mínima a Alejandro i Tomàs a Pelayo
La parella venç a ‘La Catedral’ del joc per dalt en una partida memorable, amb molta intensitat i fases de joc excels per part dels dos equips nLostado i Morret guanyaren a l’altre xoc a Abel i Javi Campos
Fedpival
Gran partida la viscuda ahir de vesprada al trinquet de Pelayo. S’enfrontaven tercer i quart de la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1. Dos equips amb els rests de Montserrat. Un ‘derbi’ monserrater que va omplir l’escala i que va fer gaudir de valent al públic que s’hi va acostar al trinquet de la ciutat de València. Els rojos (Ajuntament de Montserrat), comandats per un gran Marc, va posar la directa des de l’inici i es van col·locar amb 35 a 20 per davant. Tot i això, els blaus, formats per Alejandro i Tomàs II (Ajuntament d’Ondara – Portal de la Marina), no van deixar de créixer en cap moment. Fruit d’eixa bona compenetració i intensitat blava va arribar primer l’empat i després el 35 a 45. Malgrat l’arreó blau, l’equip representatiu de Montserrat, va continuar dins de la partida i creient en les seues possibilitats.
Tots els quinzes es lluitaven com si fora l’últim i la parella de Marc i Àlvaro Gimeno es va anotar tres jocs consecutius per a situar-se 50 a 45 per davant. Iguals a 50 i a 55. Escala sencera en peu per a aplaudir el gran nivell de joc ofert pels quatre pilotaris, que estaran en els quarts de final d’aquesta Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1. L’últim joc va ser roig i també la victòria, que els manté tercers a falta de l’última partida de fase regular, demà a Orba. A més a més, en l’altra partida d’ahir, corresponent a la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro2, es va imposar la parella de Lostado i Morret (Ajuntament de Petrer – CPV Petrer) amb claredat al duet representatiu de l’Ajuntament de Montserrat, format per Abel i Javi Campos per un marcador de 60 a 30.
A vida o mort a Canals
El trinquet de Canals rebrà aquesta vesprada un duel que ben bé podria ser la final de Copa Caixa Popular de raspall Pro1. Res més lluny de la realitat, serà una partida eliminatòria. Qui perga estarà fora i s’enfronten dos parelles que estaven en moltes travesses per a ser finalistes: Montaner i Seve (Ajuntament de Castelló) i el duet de l’Ajuntament del Genovés, format per Diari i Tonet IV.
L’equip que anirà de roig arriba com a cinquè classificat de la fase regular amb dos victòries i tres derrotes mentre que els castelloners han sigut quarts amb tres victòries i dos derrotes. Ambdós han sumat 7 punts, els mateixos que el tercer, el conjunt representant d’Ontinyent, integrat per Marrahí, Lorja i Nèstor, que ja està en semifinals junt amb Vicent i Brisca (Ajuntament de Xeraco) i Salelles II, Canari i Raúl (Ajuntament de Barxeta).
Montaner i Seve s’enfronten hui a Diari i Tonet IV en el trinquet de Canals en una partida eliminatòria
El Genovés i Castelló se jugaran l’últim bitllet per a semifinals a partir de les 16:30 al trinquet recentment remodelat de Canals. Una partida amb molt de cartell i a vida o mort. Qui guanye continuarà a la penúltima ronda, però el que perga, estarà fora de la Copa Caixa Popular de raspall Pro1. Cara o creu per a dos de les parelles més potents del campionat. Tot seguit, cap a les 18 hores, se viurà un duel de la Caixa Popular de raspall Pro2 entre els equips de Bonillo, Marc Ortega i Terrades (Ajuntament d’Ondara – Portal de la Marina) i de Marín, Momparler i Javier (Ajuntament de Castelló). Una partida interessant entre quart i cinquè amb opcions intactes d’estar en la següent ronda.
Conclou la fase regular
El trinquet d’Orba acollirà aquesta vesprada l’última partida de la fase regular de la Caixa Popular d’escala i corda Pro1. Serà entre el trio local, conformat per Julio Palau, Conillet i Guillem Palau i el representant de l’Ajuntament de la Vall de Laguar i l’Ajuntament de Murla, integrat per Francés, Hèctor i Carlos. Ambós conjunts arriben a la partida sabent que estaran en la següent fase, els quarts de final, però depèn qui guanye, hi haurà uns encreuaments definitius o altres. Els orbers arriben com a cinquens classificats amb tres triomfs i dos derrotes en cinc partides mentre que els visitants són huitens amb dos victòries i tres partides perdudes. Tots els encreuaments per decidir a falta de només una partida de fase regular d’aquesta Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1.
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta durante la dana del 29-O se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- La Zona de Bajas Emisiones de València empezará a multar el 1 de diciembre a los coches de fuera de la provincia
- Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana
- Los dos pueblos valencianos que celebran la elección de Carmen Prades y Marta Mercader
- Hallan un segundo cadáver en la playa del Dosel de Cullera en menos de una semana
- La china MG busca medio millón de metros cuadrados para una planta de automóviles en Valencia
- Se vende conocido restaurante en el Vedat de Torrent
- Ford aplaza 'sine die' los eléctricos en Almussafes y fía su futuro próximo solo a híbridos