Francés, Héctor i Carlos guanyen l’última jornada de la fase regular
El trío que representa a La Vall de Laguar-Murla va tancar amb victòria davant Julio Palau, Conillet i Guillem Palau (Orba) per 60-30
Fedpival
La fase regular de la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1 s'ha tancat este diumenge en el trinquet d'Orba. La victòria de Francés, Héctor i Carlos (Vall de Laguar-Murla) contra Julio Palau, Conillet i Guillem Palau (Orba) per 60-30 va posar el punt i seguit a esta competició que ja té definits els quarts de final.
El trio de Vall de Laguar-Murla va agafar avantatge en els primers jocs portant el marcador al 35-15. Els blaus van tindre VAL tant en el segon com en el tercer però no van aconseguir tancar-lo i es van veure amb un desavantatge que els va condemnar la resta de la partida. Els rojos es van anar repartint els esforços amb Héctor i Carlos sostenint els colps rivals i Francés entrant per a fer mal. El marcador no va reflectir la igualtat de gran part dels jocs però els rojos van ser molt més regulars i van meréixer emportar-se la victòria.
Este resultat deixa sentenciats els encreuaments de quarts de final que queden de la manera següent: Salva Palau, Salva i Bueno (Meliana) contra Mario i Nacho (Riba-roja / Hidraqua); Pere Roc ll i Hilari (Benidorm) contra Francés, Héctor i Carlos (Vall de Laguar-Murla); Marc i Àlvaro G. (Montserrat) davant De la Vega i Pere (Almussafes); i Alejandro i Tomàs II (Ondara-Portal de la Marina) contra Julio Palau, Conillet i Guillem Palau (Orba).
La segona partida a Orba, corresponent a la Copa Caixa Popular de raspall femení, va deixar la victòria de Àngelia, Júlia i Marina (Orba) davant María, Mar i Mireia (Bicorp). El trio local va eixir vencedor de l’enfrontament directe per la quarta plaça i es col·loca amb cinc punts que li permeten evitar l’eliminatòria si puntuen a l’última jornada. La partida va ser prou igualada des de l’inici deixant un joc per a cada equip fins al 20-20, on una destacada Júlia va marcar la diferència per a donar els punts al seu equip.
Montaner i Seve aconseguixen les semifinals
Era l’enfrontament més esperat de la jornada amb la primera gran eliminatòria de la Copa Caixa Popular de raspall Pro1: Montaner i Seve (Castelló) contra Diari i Tonet IV (El Genovés). El públic va respondre omplint l'escala i es respirava la tensió en l'ambient en la partida per accedir a semifinals.
Montaner i Seve van començar al dau i es van posar per davant en el marcador. Amb dificultats per als dos equips s'arribava a un 10-10 que va ser clarament decisiu. Els rojos tenien Val-Net per a trencar des de la resta amb Tonet IV en la seua millor versió, però Seve li va respondre amb la rèplica per a igualar. Els rojos encara van tindre una nova opció de posar-se per davant però de nou es va igualar el joc. El primer Val per als blaus ho va tancar Montaner amb un traure directe.
Els blaus van aprofitar eixe colp de moral per a trencar des de la resta i augmentar dos jocs de diferència. Els rojos veien caure la pilota de la llotgeta de dalt i amb la inèrcia Diari retallava distàncies en el marcador. Els de Castelló van passar a la resta i amb incertesa fins a l'últim quinze, van acabar emportant-se una eliminatòria en la qual Seve va anar de menys a més i en la qual Montaner va sostindre a l'equip en l'inici.
