El Mestalla resucita con una remontada en Ibiza
El filial da la vuelta al partido y coge aire con goles de Marc Jurado y Aimar Blázquez
hugo ferrer
Remontada y resurrección del Valencia Mestalla de Miguel Ángel Angulo. El VCF Mestalla disputó en la matinal de ayer domingo el partido ante la SD Ibiza correspondiente a la jornada 7 del Grupo III de Segunda Federación. El partido disputado en el Sánchez y Vivancos de Ibiza finalizó con victoria del VCF Mestalla que remontó en la segunda mitad con goles de Marc Jurado y Aimar Blázquez para sumar una importante victoria en este inicio complicado de temporada.
La SD Ibiza se adelantó en el minuto 7 en un lanzamiento que no pudo blocar Vicent Abril y sirvió para que Carretero adelantara a los locales. Ya en la segunda parte, el VCF Mestalla buscaba la remontada y Angulo introdujo a Mario González para darle mayor alternativas al ataque ya en el descanso había dado entrada a Marcos Navarro. La insistencia tuvo su premio en un nuevo lanzamiento de Guilabert al que respondió Edu Frías pero esta vez Marc Jurado estuvo muy rápido para coger el rechace para anotar el empate y su cuarto tanto esta temporada.
El gol estimuló al filial que quería completar la remontada y lo hizo en una acción similar en la que Aimar Blázquez fue el que aprovechó el rechace del guardameta local para marcar. La SD Ibiza tuvo la suya en un lanzamiento de Montalbán que se estrelló en el larguero y en una acción final en que Vicent Abril realizó una gran intervención y Andrés Caro sacó el balón bajo palos. n
