Obligados a ganar mientras se cuece el pelotazo

Con el agua al cuello. El Valencia regresa a la competición envuelto de malas sensaciones que ya son, desgraciadamente, demasiado habituales en los últimos tiempos. Se extienden los temores y vuelven las pesadillas a Mestalla. En apenas dos jornadas, la situación se ha complicado. La clasificación no engaña. El conjunto de Corberán apunta una preocupante tendencia a la baja. La cita de esta noche en Vitoria adquiere una enorme trascendencia. Un triunfo ahuyentaría los peores presagios. Por el contrario, un resultado negativo crearía un escenario de máxima inquietud. Las siguientes citas que aguardan son de órdago. Mendizorroza es plaza exigente, se juega al límite y no se puede perder la concentración ni un instante. El feudo del Alavés se le atraganta a los valencianistas en los últimos tiempos. Nada mejor que un lunes por la noche para romper con la tradición. Las coordenadas ambientales pueden ayudar a lograr el primer triunfo como visitante.

Al rico pelotazo. Mientras el equipo naufraga en la Liga, los desaprensivos que rigen los destinos de la entidad desde la larga distancia siguen al pie de la letra la hoja de ruta que se han marcado. La operación inmobiliaria que supone un atentado contra los intereses del Club acelera a la búsqueda de un comprador, si es que no lo tienen y prefieren ocultarlo. Meriton cuenta con la máxima complicidad en los órganos de poder locales. Se han asegurado que el camino esté libre de escollos. Nadie se ha preocupado en explorar alternativas. El próximo jueves, Libertad VCF convoca una jornada informativa para exponer un estudio pormenorizado de lo que supondría una reforma integral de Mestalla, el único y auténtico. Por supuesto, este debate no interesa en determinados foros. Se ignora y se silencia. Las voces discrepantes, por muy legítimas y autorizadas que sean, tienen garantizado el boicot institucional. La etiqueta de nostálgicos y románticos se cuelga a todo aquel que no participa de la conveniencia del pelotazo que se nos viene encima. El sentido común y la preocupación por los intereses reales del Valencia son despreciados.

Experimento en Miami. La Liga de los horarios aberrantes, el calendario absurdo, la hipocresía vinculada a los conflictos internacionales, y el desprecio a los aficionados, se ha sacado de la manga la celebración de un partido en Miami. El duelo entre el Villarreal y el Barcelona gozará del dudoso honor de celebrarse a miles de kilómetros del que debería ser su escenario natural. Tebas ya llevaba tiempo intentándolo. Al final, parece que se va a salir con la suya. La alteración del campeonato es más que evidente. Hace ya mucho tiempo que el fútbol ha entrado en una deriva condicionada por la supuesta expansión comercial del campeonato español. La gravedad de la medida traspasa los límites imaginados y sienta un precedente de cara al futuro. Ya vale todo. Mientras la Premier se mantiene firme en la esencia de la competición- la mitad de cada jornada se juega con horario unificado la tarde de los sábados- la Liga se reinventa sumida en el disparate.

Un patrimonio disperso. El patrimonio histórico del Valencia CF ha sido expoliado desde hace casi 30 años. La desaparición de las antiguas oficinas recayentes a la Avenida de Aragón, cuando se procedió a la reforma de Mestalla, dio paso a un vergonzoso proceso de despojo. Muchos de los objetos, como banderines de partidos señalados, fueron a parar a manos de anticuarios que, a su vez, los ofrecieron a coleccionistas privados. Alguien desde dentro y sin escrúpulos sacó tajada de la fechoría. El club valencianista nunca ha demostrado la sensibilidad necesaria para proceder a su recuperación, una tarea ardua pero necesaria, pese al interés aislado de algunas personas, que no contó con el respaldo debido ni los fondos necesarios. La quimera de un museo ha pasado a formar parte de las asignaturas pendientes del valencianismo. Recientemente, por iniciativa personal de Fernando Rius, depositario de gran parte de esos tesoros, se pudo ver una magnífica exposición en la sede del Colegio de Médicos. Al mismo tiempo se honró la figura de Vicente Tormo Alfonso, un caballero de otra época.