La finestra de Paco Lloret: "El Valencia CF confirma su fragilidad anímica”

“Un punto y gracias”, así arranca su videoanálisis de esta semana el periodista Paco Lloret sobre el empate del Valencia CF cosechado este lunes por la noche frente al Deportivo Alavés en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria.

Aunque era la primera vez que el equipo de Corberán dejara a cero su portería a domicilio desde que se hiciera cargo del banquillo valencianista en diciembre de 2024, “la imagen que deja es preocupante”, señala sobre el duelo entre el conjunto albiazul y el club de Mestalla correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports, en el que también hace hincapié en “la nula capacidad de buscar la victoria. El Valencia CF ha confirmado su fragilidad anímica”.

Paco Lloret también destaca la buena actuación del portero Julen Agirrezabala, cedido por el Athletic, y espera que el próximo sábado en Mestalla a partir de las 21 horas, el equipo muestre “un comportamiento distinto, con su carácter” frente al Villarreal entrenado por Marcelino García Toral, conocido de la afición valencianista.