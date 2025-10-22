Luz verde para construir dos torres para uso hotelero y oficinas junto al Nuevo Mestalla

El Ayuntamiento de València ha dado luz verde a construir dos torres de 20 y 16 metros de altura junto al futuro Nou Mestalla y a desarrollar la futura zona comercial del nuevo estadio. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València ha aprobado esta mañana la compatibilidad del uso terciario con el uso deportivo de los terrenos que rodean al Nuevo Mestalla, el denominado Estudio de Detalle que regula los futuros usos comerciales del entorno del coliseo de la Avinguda de Corts Valencianes. Han votado a favor de este acuerdo PP, Vox y PSOE y se ha abstenido Compromís. Sólo falta la aprobación de este estudio de detalle en el pleno del próximo martes y su publicación en el BOP para que la empresa interesada en desarrollar esta zona comercial y levantar las dos torres de 20 y 16 metros pueda conseguir la licencia de obras, y ponerse manos a la obra.

El citado Estudio de Detalle ahora aprobado concreta «las condiciones de volumen y forma de las edificaciones propuestas» para desarrollar el uso terciario en la zona del Nou Mestalla. El pasado viernes, 10 de enero, después de 16 años, se retomaron las obras para acabar el nuevo estadio de les Corts Valencianes. Junto al espacio dedicado al uso estrictamente deportivo, hay otra pastilla amplia que se dedicará a usos comerciales y de ocio.

Según especifica este estudio de detalle, junto al nuevo coliseo se levantaría un edificio con un zócalo común de donde se alzarían sendas torres de 20 y 16 plantas. Además, habrá una gran plaza y espacios públicos que compartirían los espectadores de los partidos de fútbol y los clientes de la citada zona de usos terciarios. En total, esta zona comercial ocupará 5.509, 97 metros cuadrados, lo que supone 2.000 más que lo que estaba previsto en el proyecto original.

"El volumen parte de un zócalo común, con una altura variable de planta baja a planta cuarta, del que emergen dos bloques, uno de 20 plantas en la zona más próxima a la Avenida Corts Valencianes y otro de 16 plantas en el extremo hacia la calle Nicasio Benlloch", señalaba la memoria justificativa del club.

Esta pastilla de terrenos con usos no deportivos del Nou Mestalla son los que ha vendido el club propiedad de Peter Lim a una UTE formada por Atitlan y Grupo Simetría por 35 millones de euros. En concreto, el Valencia CF alcanzó un acuerdo con Atitlan Desarrollos Inmobiliarios (filial del Grupo Atitlan) para la venta de los terrenos terciarios anexos al Nou Mestalla en la Avenida de las Cortes Valencianas, que contará con Área Desarrollo (filial del Grupo Simetría) en su fase de ejecución.

El Valencia CF, en el denominado Estudio de Detalle, delimita ya una ocupación del estadio de 41.471,72 m², lo que supone más de seis mil menos en comparación con el proyecto original.

Este documento, encargado a AIC EQUIP arquitectos & ingenieros SL, es un paso previo a la solicitud de licencia de obras que permitirá concretar la venta del terciario y lograr una importante inyección económica al club. La actuación responde a los usos compatibles con el uso deportivo que figuran en el artículo 6 de las Normas Urbanísticas, Parte II ‘Corts Valencianes’ del Plan de actuación estratégica ‘Valencia CF’ en los ámbitos estratégicos de cualificación urbana zona A ‘Antiguo Mestalla’ y zona B ‘Corts Valencianes’.

Más de 5.500 m2 comerciales

La ocupación del terciario propuesta actualmente aumenta en torno a dos mil metros cuadrados, hasta los 5.509,97 m², «manteniéndose la superficie de la parcela dedicada a los usos deportivos en 69.720,69 m², y reduciéndose el coeficiente de ocupación del 73,85 % al 67,38 %», según reza la memoria justificativa.

Respecto a la ordenación de los exteriores del NouMestalla, los arquitectos contratados por el club abogan por realizar «áreas de movimiento» para que «con sus alturas, permitan una distribución volumétrica integrada con el entorno, tanto hacia el ámbito de mayor escala de la Avenida Corts Valencianes y el nuevo estadio, como hacia el ámbito de escala más reducida del barrio de Benicalap». Además, se pretende generar con los espacios libres de la manzana «un entorno urbano adecuado, abierto hacia la avenida de Corts Valencianes y hacia el nuevo estadio, de forma que se favorezcan las visuales amplias del estadio, se aprovechen las sinergias entre los diferentes usos y la ciudad gane un espacio dinámico y atractivo».

Asimismo, el plan remarca que el estadio «constituirá un edificio exento, sin que se acepte ningún elemento añadido a su envolvente que sirva de soporte a los demás usos permitidos en la parcela, distintos del deportivo».