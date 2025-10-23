Marc Márquez no estará en el GP de Valencia

El equipo oficial Ducati ha confirmado en Sepang, escenario del Gran Premio de Malasia de MotoGP, que su piloto y vigente campeón del mundo, Marc Márquez, no disputará ningún gran premio más de la actual temporada.

Apófisis coracoides

Además, Marc Márquez tampoco estará en los 'test' programados para el martes posterior al Gran Premio de la Comunidad Valenciana, el próximo 16 de noviembre en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste.

El piloto nueve veces campeón del mundo de motociclismo sufrió una fractura en la base de la 'apófisis coracoides', además de una lesión ligamentosa en el hombro derecho, ambas provocadas en el accidente en el que fue embestido por detrás por el italiano Marco Bezzecchi, al comienzo de la carrera del Gran Premio de Indonesia, en el circuito de Mandalika.

Marc Márquez (Ducati), dolorido, después de que Marc Bezzecchi (Aprilia), lo tirase en Indonesia. / MOTOGPTV

Revisión en Madrid

Tras pasar revisión en Madrid por el equipo médico dirigido por los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, se optó por un tratamiento más conservador que consistía en reposo e inmovilización del hombro hasta la curación completa y consolidación clínica de la fractura, pero al no confirmarse el inicio de esa consolidación, una semana después se decidió intervenir al piloto para garantizar una plena recuperación.

Con el claro objetivo de garantizar al máximo esa plena recuperación de Marc Márquez, se ha optado por darle el máximo descanso posible, toda vez que se han conseguido los objetivos de la temporada, al proclamarse campeón del mundo de MotoGP por séptima vez y dar al equipo Ducati el título de fábrica campeona.