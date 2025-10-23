Circuito 'Ricardo Tormo'
Marc Márquez no estará en el GP de Valencia
El vigente campeón del mundo no estará en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste tras sufrir una fractura en la base de la 'apófisis coracoides' en Malasia
El equipo oficial Ducati ha confirmado en Sepang, escenario del Gran Premio de Malasia de MotoGP, que su piloto y vigente campeón del mundo, Marc Márquez, no disputará ningún gran premio más de la actual temporada.
Apófisis coracoides
Además, Marc Márquez tampoco estará en los 'test' programados para el martes posterior al Gran Premio de la Comunidad Valenciana, el próximo 16 de noviembre en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste.
El piloto nueve veces campeón del mundo de motociclismo sufrió una fractura en la base de la 'apófisis coracoides', además de una lesión ligamentosa en el hombro derecho, ambas provocadas en el accidente en el que fue embestido por detrás por el italiano Marco Bezzecchi, al comienzo de la carrera del Gran Premio de Indonesia, en el circuito de Mandalika.
Revisión en Madrid
Tras pasar revisión en Madrid por el equipo médico dirigido por los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, se optó por un tratamiento más conservador que consistía en reposo e inmovilización del hombro hasta la curación completa y consolidación clínica de la fractura, pero al no confirmarse el inicio de esa consolidación, una semana después se decidió intervenir al piloto para garantizar una plena recuperación.
Con el claro objetivo de garantizar al máximo esa plena recuperación de Marc Márquez, se ha optado por darle el máximo descanso posible, toda vez que se han conseguido los objetivos de la temporada, al proclamarse campeón del mundo de MotoGP por séptima vez y dar al equipo Ducati el título de fábrica campeona.
"Hay que respetar los plazos biológicos de la lesión".
"Analizando toda la situación creemos que lo más adecuado, inteligente y coherente es respetar los plazos biológicos de la lesión, aunque esto signifique que no podré competir esta temporada ni estar en los test", confirma Marc Márquez en el comunicado del equipo Ducati.
"Sabemos que nos toca un invierno duro, de mucho trabajo, con el objetivo de recuperar la musculatura al ciento por ciento para estar preparados para la próxima temporada", reconoce Márquez.
"Esto no puede empañar ni hacer olvidar que el gran objetivo, el de ser campeones del mundo, ya lo conseguimos en Japón y que pronto lo celebraremos de nuevo juntos", asegura Marc Márquez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan en Manises un año después los restos de Javi, el hombre desaparecido por la dana en Pedralba
- Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna
- Luz verde para construir dos torres para uso hotelero y oficinas junto al Nuevo Mestalla
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- Sagunto y Puerto de Sagunto: No. Canet d'En Berenguer, sí
- Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: 'Contestaron que no tenían autorización para movilizarse
- La prensa internacional sitúa a València en el centro de la 'turismofobia
- Familias de los desparecidos de la dana: "Es una buena noticia que hayan encontrado a Javi, nunca hemos perdido la esperanza"