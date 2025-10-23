Todo lo que debes saber sobre la Media Maratón

El 26 de octubre se correrá la 34º edición de la Media Maratón en València. Este evento multitudinario mueve a toda la población de València y sus alrededores para celebrar una fecha muy esperada para los fanáticos de este deporte. El año pasado participaron hasta 25.000 personas, según indicó la organización, y se espera que este año la cifra no sea muy diferente.

La 21k no solo mueve a los corredores, así que aquí traemos toda la información que debes saber sobre la Media Maratón que ya se podrá palpar desde el viernes.

Todos los eventos e información para los aficionados

Esta carrera no consiste simplemente en lo que ocurrirá el domingo, comienza desde el principio del fin de semana. A partir del viernes, 24 de octubre, estará abierta la Expo 21k en el pabellón 5 de la Feria de València. Este espacio albergará los estands de los grandes nombres que patrocinan el evento y estará abierto de 9 a 21 horas ininterrumpidamente. Aquí se concentrará una gran oferta gastronómica, de marcas del sector, charlas y conferencias cuyo itinerario puedes consultar clicando aquí.

¿Puedo verla por televisión?

Sobre el domingo, la organización ha anunciado que el evento se podrá ver a través de À Punt y la web de la carrera. Además, ha habilitado varios puntos de animación a lo largo del recorrido cuya ubicación exacta puedes buscar aquí.

Puntos de animación de la Media Maratón / VCRUNNING

Para finalizar la fiesta, en la discoteca Umbracle tendrá lugar la 'medal party' para quienes tengan su entrada comprada.

Recorrido

Los corredores deben tener en cuenta varios aspectos antes del día de la carrera para mejorar la experiencia al máximo. Lo primordial es el recorrido, que comenzará y terminará en la avenida dels Tarongers. Durante el fin de semana, en el espacio que albergará la feria, los participantes deberán recoger tanto su dorsal como la bolsa que contiene la camiseta del evento, entre otras cosas.

Recorrido de la Media Maratón de València / Ajuntament de València

Aparcamientos habilitados

Para mejorar la experiencia de las personas que corran la 21k, habrán tanto aparcamientos habilitadoscomo consignas para acceder cómodamente a la carrera. Sobre la propia Media Maratón, han anunciado que la salida será por oleadas y que después de la carrera se entregará otra bolsa junto a la medalla que contendrá bienes como fruta o agua que ayudarán a los participantes a recuperarse. Si vas a correr y quieres llevarte la medalla a casa, tendrás que tener en cuenta algunas normas curiosas que pueden causar la descalificación.

Horarios de la carrera

La salida tendrá lugar en la avenida dels Tarongers y está prevista para las 8:25 horas del domingo. La prueba concluirá a las 12:20 horas y el tiempo máximo oficial para completarla es de 2 horas y 45 minutos. La 'medal party' comenzará a las 18:00 horas y la exposición estará abierta al público el viernes y el sábado de 9 a 21 horas.

¿Qué tiempo hará el día de la Media Maratón?

Después de una semana muy calurosa, el domingo será el fin de esta situación anómala. Tras haber alcanzado los 30ºC entre semana, el domingo las máximas se desplomarán hasta los 23ºC. Esta bajada de las temperaturas es probable que venga acompañada de precipitaciones, según preevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Normas curiosas que debes saber

La organización ha facilitado un reglamento al público y a los corredores y en él se pueden ver algunas normas curiosas. En caso de acceder a la meta con niños en brazos o de la mano serás descalificado. También podrían invalidar tu participación si orinas fuera de los WC's habilitados o si regresas a la carrera después de haber cruzado la meta.

Con toda esta información, ya estás listo para disfrutar de la Media Maratón de València este fin de semana tanto si participas como si eres un aficionado.