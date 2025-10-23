La respuesta de Pedro Martínez a la provocación del propietario del Hapoel Tel Aviv
Levante-EMV
Elegante. Así ha sido la respuesta del entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, a la provocación del propietario del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yannay. Y es que el magnate israelí quiso responder a través de su cuenta en 'X' a las dudas que había manifestado el técnico 'taronja' sobre el hecho de que la Euroliga haya confirmado que a partir del 1 de diciembre los dos equipos isarelís de la competición, Hapoel Tel Aviv y Maccabi Tel Aviv, ya disputarán sus partidos como locales en suelo israelí. "¿Por qué no es seguro el 25 de noviembre en Israel, y el 5 de diciembre, sí?", se preguntaba Martínez el pasado miércoles, al tiempo que recordaba que la decisión la había tomado gente que no tendría que viajar. "No estamos tranquilos", apuntillaba Martínez.
Pues ante esas manifestaciones, Ofer Yannay ha querido echar más leña al fuego... y ha aludido a una noticia con ese contenido con el siguiente mensaje: "Hola Pedro. 1:3 contra Hapoel significa que no deberías estar muy tranquilo. Imagina si se convierte en 1:4... tal vez Valencia considera un nuevo entrenador"... Pedro Martínez no se ha arrugado y le ha respondido... pero sin entrar al trapo y de una manera más elegante: "Hola Ofer. Gracias por preocuparte por mi futuro, pero no te preocupes porque está todo bajo control. Salud y paz para ti y los tuyos".
