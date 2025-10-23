El Valencia Basket quiere poner fin a su mala racha

Después de tres derrotas consecutivas en la Euroliga, el Valencia Basket afronta hoy un partido clave para recobrar las buenas sensaciones. Los de Pedro Martínez visitan al EA7 Emporio Armani Milán (20.30 h., Deportes por M+) en la sexta jornada. Los taronja tratarán de sumar una victoria que les permita igualar su casillero de victorias y derrotas que en la actualidad presenta un balance negativo de 2-3. Acumula tres derrotas consecutivas en la Euroliga (ante Barça, Hapoel y Mónaco), que han enfriado la euforia inicial con la que inició la campaña ganando a Asvel Villeurbane en Lyon y a Virtus Bolonia en el Roig Arena en las dos primeras jornadas.

El Milán también ha sumado dos victorias y ha sufrido tres derrotas: ganó en las pistas del Estrella Roja y del Zalgiris y perdió como visitante en las canchas del Partizan y del Bayern y como local ante el Mónaco. Los italianos han jugado cuatro de los cinco partidos disputados hasta ahora lejos de su cancha por lo que contar con su afición será uno de sus alicientes.

Los focos estarán puestos en Nate Sestina, jugador que hace unos días se despedía del Valencia Basket precisamente para fichar por el Emporio Armani, equipo con el que debutará frente a sus excompañeros.

Jugará en el Unipol Forum ante el EA7 Emporio Armani Milán por séptima vez en la máxima competición continental y los precedentes son favorables al conjunto local, que ha ganado en cuatro de los seis enfrentamientos previos.

Lo curioso es que el equipo taronja ganó en sus dos primeras visitas a este equipo (que se jugaron fuera de Milán al haber un evento programado en el pabellón habitual) pero ha caído de manera consecutiva en sus cuatro visitas al Forum di Milano. En el último precedente, el equipo italiano se impuso con rotundidad por 83-52 con 19 puntos de Mirotic como principal anotador.

Dos estilos enfrentados

Valencia Basket destaca en la parcela ofensiva con un ritmo alto. Es el tercer equipo que más anota (92,4), además de liderar el torneo en valoración (105,2), triples (12,5), asistencias (21,2) y tapones (4,4). Sin embargo, es sexto en el rating ofensivo (1,19) y su eficiencia neta es cero. Por su parte, el Milán destaca desde la defensa con el tercer ritmo más bajo (69,9 posesiones). Los discípulos de Messina son el equipo que menos puntos encaja (77,2) con el tercer mejor rating defensivo (1,10), el segundo que menos valoración permite (83,8) y el cuarto que menos asistencias recibe (17). Y su eficiencia neta es positiva (0,01).

En la lucha bajo los aros el equipo taronja es el segundo que más rebotes ofensivos captura (14,8) con el mejor porcentaje de rechaces en aro contrario (40 % ) mientras que el conjunto italiano es segundo que más rebotes defensivos atrapa (26,4) con el tercer mejor porcentaje (71,6%). Los problemas de lesiones han condicionado el quinteto tipo del conjunto italiano, en el que Shavon Shields es el mejor anotador (14,4) y el más valorado (14,8) de los jugadores disponibles con que cuenta Messina.