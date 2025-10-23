Fútbol
El Villarreal explota por la cancelación del partido en Miami
El club critica la «mala» gestión de LaLiga como organizadora del encuentro contra el Barça
El Villarreal CF no ha tardado en responder, de forma directa y contundente, ante la llamativa decisión que se tomó anteayer de suspender el proyecto de LaLiga de llevar la competición al extranjero. En este caso ante el Barcelona en Miami. Esta inciativa ha traído consigo un vendaval de críticas por parte de jugadores, aficionados, exfutbolistas e incluso entre los clubes, que se habían unido a la protesta parando completamente el partido en los 15 segundos iniciales de en los últimos compromisos ligueros.
«El Villarreal CF quiere expresar su profundo malestar con LaLiga por la mala gestión realizada en la organización del partido previsto para disputarse en Miami ante el FC Barcelona el 20 de diciembre, correspondiente a la jornada 17, que finalmente no se llevará a cabo en Estados Unidos», manifestó el conjunto amarillo, al tiempo que lamentó que «LaLiga, como organizador, no haya liderado mejor la gestión y que finalmente no pueda llevarse adelante el partido de LaLiga en Miami porque cree que es una buena oportunidad para el crecimiento de los clubes y LaLiga a nivel internacional».
