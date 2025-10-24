Otra edición de récord del Medio Maratón Valencia

Un total de 25.000 corredores y corredoras populares, más 200 de los y las mejores atletas del mundo, cuentan ya las horas para enfrentarse a uno de sus grandes retos de la temporada: el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich que se celebra este domingo 26 de octubre y que volverá a poner a València, la Ciudad del Running, en el foco del atletismo mundial. La prueba fue presentada ayer en el espacio ‘La Placeta’ en Expo21, la Feria de la Carrera ubicada en Feria Valencia por la que el viernes y sábado pasarán todos los inscritos para recoger sus dorsales y bolsas del corredor. El acto reunió a organizadores, colaboradores, patrocinadores, autoridades y representantes de los clubes valencianos.

Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos dio la bienvenida a todos y destacó esperan a 25.000 llegados a meta ya que han agotado inscripciones populares y además suman a la élite y los inscritos de los turoperadores, por lo que habrá cerca de 30.000 corredores. «Es una prueba que encanta a los atleta corredores por su perfil llano, tenemos una carrera para presumir», aseguró. Borao también resaltó la calidad de los atletas elite tanto internacionales como nacionales y les invitó a batir los récords de la carrera «que significaría batir los récords del mundo». Borao también tuvo un recuerdo para los afectados por la dana: «hace un año la tragedia asoló València, y estará en nuestros corazones».

La prueba, organizada por la SD Correcaminos y el Ayuntamiento de València confirma su proyección internacional reuniendo a participantes de 138 nacionalidades, lo que supone un nuevo récord histórico ya que la participación foránea ha experimentado un crecimiento del 15 % con respecto a la pasada edición. Destaca también el incremento de la participación femenina que alcanza este año el 34 % por el 66 % de participación masculina. La prueba bate así su récord de participación femenina con un total de 8.525 inscritas por las 7.503 de la pasada edición. Además, se han inscrito 21 personas no binarias y 57 corredores participarán en las categorías para atletas con discapacidad con el apoyo de CaixaBank y la Fundación «la Caixa». El 41 % de los participantes son de la Comunitat Valenciana, el 15 % del resto de España y el 44 % son extranjeros.

La prueba arrancará a las 8:25 horas del domingo desde la avenida de Tarongers, en dirección Ronda Norte y acabará también en la Avenida de Tarongers (junto a la zona deportiva de la Universitat de València), tras un recorrido de 21.097 metros , muy rápido y llano que discurrirá por las zonas más emblemáticas de la ciudad.

El Medio Maratón más rápido

De nuevo las miradas volverán a dirigirse un año más en el cronómetro de meta. El Medio Maratón Valencia puede presumir el más rápido del planeta ya que tiene en su poder en la actualidad el récord del mundo femenino logrado por Letesenbet Gidey en 2021 (1:02:52) y la segunda mejor marca mundial masculina lograda por Yomif Kejelcha el año pasado (57:30). Kejelcha batía en 2024 el récord del mundo masculino en València aunque unos meses más tarde, en marzo de 2025, se lo arrebataba el ugandés Jakob Kiplimo en Barcelona (56:40).

Sin embargo, la World Athletics no ha ratificado la marca de Kiplimo como récord del mundo por lo que, técnicamente València aún puede presumir de tener el récord en vigencia. València sueña con volver a batir sus marcas. El atleta o la atleta que logre un nuevo récord del mundo en València se embolsaría 70.000 euros de premio.