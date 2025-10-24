El fútbol y el deporte amateur vuelven a sonreír tras la dana

La mayor parte de las instalaciones deportivas y campos de fútbol dañados o destrozados por la riada en la provincia de Valencia han sido reconstruidos, reabiertos y han recuperado su actividad después de un año del desastre. Hace un par de semanas, el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), Salvador Gomar, hacía balance de un proceso de reconstrucción que calificaba de “positivo”, en declaraciones a EFE. “Los clubes afectados están jugando casi al cien por cien ya”, destacaba Gomar en el campo municipal ya rehabilitado de Benetússer, en una entrevista en la que se mostró satisfecho por la capacidad de recuperación del fútbol valenciano, si bien aún queda por rehabilitar el campo de El Palleter, en Paiporta, situado en la ‘zona cero’ y pendiente de una compleja reconstrucción total. "Ese campo es de la Real Federación Española de Fútbol y están llegando a un acuerdo con el Ayuntamiento de Paiporta, pero hay muchos apuntes en ese convenio y temas más jurídicos que invaden alguna posición pública", explicaba Gomar.

Se sabe que la Real Federación Española de Fútbol aportará para la reforma de El Palleter de Paiporta alrededor de 1,6 millones de euros, que es el dinero que se recaudó en el encuentro que disputaron España y Países Bajos en Mestalla.

El presidente de la FFCV resalta que ha sido un año "bastante duro". A la semana, "nos pusimos ya en marcha y desde la federación hemos gestionado desde ayudas económicas hasta hacer casi de agencia de transporte o de viaje, llevando a chavales y chavalas a jugar a otros campos donde pudieran entrenar. Hemos gestionado también una ayuda de material deportivo gracias a la colaboración de la Fundación Trinidad Alfonso, hemos abonado todos los arbitrajes de los clubes afectados y hemos rehabilitado este campo de Benetússer y El Terrer de Paiporta junto con otros compañeros (como la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, el Villarreal CF, el Levante, el Valencia CF o la Asociación de Futbolistas del Valencia CF nos han ayudado a reconstruir estos dos campos que eran los peores que existían. Era imposible que aquí se volviera a ver el verde", cuenta Salva Gomar. "El fútbol ha salvado al fútbol", afirmaba Gomar. Los clubes de alrededor que no han sido afectados se han desvivido y han hecho todo lo posible y lo imposible para poder acoger a los afectados, de tal manera que los equipos de las poblaciones afectadas han podido en gran medida entrenar o jugar en localidades cercanas que les cedieron sus instalaciones.

Foto de la reapertura del campo municipal de Benetússer. / Levante-EMV

El Villarreal ayudó a rehabilitar hasta siete campos

Por ejemplo, diez meses y medio después de la dana, el balón volvió a rodar en Alfafar. Gracias a la iniciativa Alcem-se Esport, que en la vertiente de campos de fútbol ha sido impulsada y sufragada por el Villarreal CF con la colaboración logística de la Fundación Trinidad Alfonso. El 13 de septiembre, con la disputa del encuentro entre la UD Balompié Alfafar ‘A’ y el CD Juventud Picanya ‘C’, se recuperaba la actividad deportiva en el campo. Atrás quedaba casi un año de trabajo para limpiar la zona y, posteriormente, reconstruir el campo de fútbol de la localidad de Alfafar, una de los más afectados entre las localidades golpeadas por el temporal. Eso sí, la inauguración oficial fue este miércoles. En representación del club de la Plana Baixa, al acto de reinauguración, asistieron al consejero delegado del Submarino, Fernando Roig Negueroles, el embajador del Villarreal, Marcos Senna, y el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara.

El Villarreal CF ha aportado 2,3 millones de euros en este proyecto de recuperación centrado en campos de fútbol. El Submarino Amarillo donó 300.000 euros más al programa ‘Alcem-se Esport’ para reformar dos nuevos campos afectados por la DANA, el Campo Municipal de Alfafar, ya citado, y el Estadio Vicente Moreno de Massanassa. Con esta nueva aportación económica, el club amarillo incrementó la donación total al programa impulsado por Juan Roig y la citada fundación asta los 2.300.000 euros, cantidad con la que se reformaron finalmente los estadios de Alfafar y Massanassa, la reforma del Campo Municipal de La Torre, el Campo Municipal Encrucijadas de Aldaia, el Campo Municipal de Catarroja, el Campo Municipal de Beniparrell y el campo de fútbol del polideportivo Joan Girbés de Algemesí. De todas ellas, la reconstrucción del terreno de juego y vestuarios del campo de Alfafar fue la que más se ha prolongado en el tiempo debido a los enormes daños sufridos por la riada. El primer campo recuperado para la práctica del fútbol en una primera fase fue el de La Torre, donde juega el histórico Discóbolo, reinaugurado el pasado 17 de febrero. Después de Beniparrell, el 10 de marzo pudo reabrir Las Encrucijadas en Aldaia.

También Osasuna se volcó con la dana. En concreto, el equipo rojillo ayudó a finalizar los trabajos de reconstrucción del Estadio Vicente Moreno de Massanassa con un importe total de 452.139 euros, y coincidiendo que el entrenador valenciano, dirigía la temporada pasada al equipo del Sadar.

El Valencia CF ha reconstruido otros cuatro campos

Por su parte, el Valencia CF y la Fundació VCF han reconstruido también hasta cuatro campos de fútbol en las localidades de Aldaia, Sedaví, Catarroja y Algemesí. Así el club y su fundación suscribió un acuerdo con el Ajuntament d’Aldaia para la reconstrucción del campo de fútbol del Polideportivo Municipal Jaume Ortí que fue devastado por la dana. El club empleó el dinero recaudado con la iniciativa solidaria ‘Units com sempre’. El acto de reinauguración del nuevo Jaume Ortí, que honra al ilustre presidente del Valencia, fue realizado el 5 de mayo y contó con la presencia del director general del Valencia CF, Javier Solís, de la directora de la Fundació VCF, Inma Ibáñez, del jugador del Valencia CF, César Tárrega, de la jugadora del Valencia CF femenino, Claudia Florentino, de los embajadores del club, Ricardo Arias, Miguel Ángel Bossio y Miguel Tendillo, además de las leyendas valencianistas, Vicente Guillot y Juan Sánchez. La rehabilitación del campo de fútbol de la UD Aldaia permitió a los 750 niños y niñas volver a disfrutar de su deporte preferido.

Asimismo, el campo de fútbol del Polideportivo Municipal de Sedaví reabrió sus puertas el martes 20 de mayo, tras ser rehabilitado gracias al Valencia CF, a través de la Fundació VCF, LaLiga EA Sports, Divina Seguros y los donativos aportados a la ‘Fila Cero Solidaria’. El otro estadio de Catarroja, el Mundial 82, también fue rehabilitado por el club propìedad de Peter Lim. De hecho, reabrió sus puertas el martes, 6 de mayo. El acto de inauguración contó con la presencia del Director General del Valencia CF -Javier Solís-, del jugador del Valencia CF -Hugo Duro-, de la jugadora del Valencia CF Femenino -Kerlly Real-, de los embajadores del Club -Ricardo Arias, Miguel Ángel Bossio y Miguel Tendillo-, de la leyenda valencianista -José Manuel Sempere-, del Director General de Deportes GVA -Luis Cervera-, del Presidente de la FFCV -Salvador Gomar-, del Presidente de Divina Seguros -Armando Nieto-, del Presidente de la Asociación de Futbolistas VCF -Fernando Giner-, del Presidente de la Agrupació de Penyes Valencianistes -Fede Sagreras-, de directivos de la Asociación del Pequeño Accionista VCF -Luis Martínez y Andrés Cortés, del Presidente del FBCD Catarroja -Óscar Banacloy- y de la Alcaldesa de Catarroja -Lorena Silvent-.

En cuarto lugar, el Valencia CF, a través de la Fundació VCF, también llevo a cabo la reconstrucción de l’Estadi Municipal de Algemesí, tras firmar un convenio con el Ayuntamiento de Algemesí y el Racing Algemesí CF, escuela conveniada de la Academia VCF.

El programa 'Alcem-se Esport'

Por último, 'Alcem-se Esport' es el plan de ayudas de 4 millones de euros del Mecenazgo Deportivo de Juan Roig, integrado por la Fundación Trinidad Alfonso y Valencia Basket Club, que impulsó "la remontada de los clubes deportivos y centros educativos valencianos afectados por la dana en la Comunitat Valenciana", tal como explican fuentes de la fundación.

El plan de ayudas ayudó a acelerar el regreso a la normalidad de los clubes y centros que se vieron afectados por las inundaciones del 29 de octubre. "Todo, con el objetivo de que el deporte valenciano no tuviera que empezar de cero", subrayan estas fuentes. El programa alcanzó a 254 entidades. En total, 194 clubes de 37 disciplinas distintas han podido reemplazar su equipamiento deportivo y costear el transporte y alquier de nuevas instalaciones en caso de haber sido necesario para desarrollar su actividad. Además, 60 colegios han visto restituidos los materiales inmovilizados y fungibles de sus respectivos espacios deportivos.

“Este apoyo ha significado tanto que no sabría explicarlo con palabras”, comentaba Ana Araes, presidenta del Club Gimnasia Estética y Rítmica de Paiporta, uno de los beneficiarios del programa, en la web oficial de la Fundación Trinidad Alfonso. Gracias a la citada fundación, "vimos que existía un rayo de esperanza para salir adelante”, agradece. Por su parte, María Isabel López, directora del CEIP Platero y yo de Aldaia, recalcaba que estas ayudas “suponen un gran beneficio para el alumnado en momentos en los que el ejercicio físico cobra más importancia que nunca a la hora de gestionar sus emociones”.

En diciembre del año pasado, los avances del programa 'Alcem-se' ya habían llegado a numerosas entidades deportivas, por ejemplo, al Club de Taekwondo Sena, de Alaquás, cuyo gimnasio se vio complemente destrozado por la barrancada y que gracias a las ayudas pudieron recuperar la actividad pronto; o el Club de Natación de Sedaví, que pudo retomar la marcha tras afrontar la compra y reposición de diverso material deportivo, -desde gorros de entrenamiento a cronómetros-, para que niños y mayores pudieran volver a entrenar e incluso competir en igualdad de condiciones con otros clubes.