La justicia avanza en la querella contra Lim por presunta corrupción en los negocios

La justicia avanza en el estudio de la querella presentada por exvicepresidente del Valencia CF Miguel Zorío contra Peter Lim, máximo propietario de la sociedad anónima deportiva, por varios supuestos delitos cometidos en la administración del club entre 2017 y la temporada 2021/22 por el propio dueño del club, el abogado Germán Cabrera y por varios directivos y exdirectivos de esa época: la expresidenta Layhoon Chan, el expresidente Anil Murthy, y la directora financiera del Valencia CF Inmaculada Ibáñez. Los presuntos delitos denunciados por el portavoz de Marea Valencianista son presunta corrupción en los negocios, presunto blanqueo de capitales, presunta administración desleal de la compañía y presunto delito contra la Hacienda pública. Además, en la querella, Zorío reclama una indemnización de hasta 300 millones de euros que deberían pagar supuestamente estos gestores a las arcas del Valencia, en caso de que hubiera el día de mañana una sentencia definitiva, por el presunto daño societario y económico que le hayan podido causar.

Como se recordará, Levante-EMV ya publicó recientemente que la Audiencia Provincial dio la razón a Miguel Zorío y obligó al juzgado número 19 de instrucción a que examine con detenimiento la denuncia presentada por exvicepresidente del club y a que argumente jurídicamente, "de forma debida" y con toda claridad si procede admitir o no esta querella en la que Zorío acusa de una serie de presuntos delitos a Lim y sus colaboradores. De manera provisional, el juzgado y la fiscalía habían procedido al archivo de la denuncia, sin entrar en el fondo de la cuestión ni argumentarlo al denunciante, según concluyó la Audiencia. El tribunal provincial rectificó al juez y a la fiscalía, y ahora el magistrado ha vuelto a analizar el asunto con más detenimiento. Por ello, el titular del juzgado de instrucción número 19 acaba de dictar un auto, con fecha 8 de octubre, en el que comunica -da traslado- a los dos exdirectivos y la directiva, al abogado de Peter Lim y al propio empresario de Singapur, que ha recibido esta querella contra ellos, en la que se les acusa de estos presuntos delitos y les informa a todos ellos que disponen de 10 días desde el traslado de la querella para que "puedan hacer, si lo estiman por conveniente, las manifestaciones oportunas en punto a la admisibilidad o inadmisibilidad de la querella; lo que también se hace extensivo al Ministerio Fiscal".

Asimismo, el juez insta a otras instancias judiciales, que pudieran conocer hechos relatados en esta denuncia, a enviarle la documentación que consideren oportuna sobre estos hechos. Así, su señoría ha ordenado recabar las Diligencias de Investigación 19/2024 de la Fiscalia Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada; y las Diligencias de Investigación 1017/23 de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalia Provincial de Valencia, por si contienen elementos relevantes y relacionados con los presuntos delitos denunciados por Zorío. En concreto, "estos expedientes se requerirán a través de la intervención de la fiscal asignada a este asunto, en el plazo más breve posible·, tal como explica el juez en su auto.

Además, el magistrado también ha librado atento exhorto, esto es ha recabado al juzgado de instrucción número 16 de València todas las diligencias que ha abierto, al parecer por un asunto similar, al que se estudia en el juzgado número 19. Y como se ha dicho, ha dado traslado, "a los que señala como querellados", que son los dirigentes del club señalados y el propietario.

Para Miguel Zorío, "hay partido"

La admisibilidad de esta querella, que el magistrado deberá decidir y argumentar convenientemente y jurídicamente, podría abrir una investigación judicial contra los denunciados y una acusación formal contra los mismos. Sin embargo, este escalón judicial, todavía no ha llegado. Con todo, Miguel Zorío, de momento, destaca que "hay partido", pues su querella había sido rechazada hasta dos veces y tras intervenir la Audiencia Provincial, ha vuelto a ser puesta sobre la mesa de su señoría, al menos en fase de instrucción.